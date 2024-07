Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đang quản lý 56 Công đoàn cơ sở trực thuộc (CĐCS), 13 CĐCS thành viên trực thuộc CĐCS với 3.248 đoàn viên/3.300cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ), trong đó có 1.552 nữ đoàn viên/1.578 nữ CBCCVC-NLĐ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp CĐVC tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC-NLĐ; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động được quan tâm đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ của đoàn viên và cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, thực hiện văn hóa công sở, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

56/56 CĐCS trực thuộc phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC-NLĐ, đạt tỷ lệ 100%. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị đã phát huy được tinh thần làm chủ của công nhân, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chú trọng tuyên truyền các chương trình, hoạt động mới như chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, trao tặng quà cho CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho gần 200 CBCCVC-LĐ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện trong CBCCVC-LĐ năm 2024; phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Đăk Lăk chi nhánh tại Gia Lai tư vấn, xét nghiệm miễn phí mỡ máu (Triglycerid, Cholesterol), men gan (AST, ALT) cho gần 200 CBCCVC-LĐ...

Đồng thời, tuyên truyền, vận động hàng ngàn lượt đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp, ngành trong tỉnh phát động như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Cuộc thi trực tuyến về “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024; về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Cuộc thi trực tuyến về công tác an toàn giao thông…

Các phong trào thi đua yêu nước trong CCVC-NLĐ được triển khai thường xuyên, hiệu quả và cụ thể hóa bằng những mục tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác nữ công ngày càng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các CĐCS đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu: 6 tháng cuối năm, các cấp CĐVC tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục đến đội ngũ đoàn viên, CCVC-NLĐ; nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, CBCCVC-NLĐ; nghiên cứu, tham mưu, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến pháp luật lao động; tổ chức hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua chào mừng 95 năm thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với CĐCS tạo môi trường rèn luyện tốt nhất cho đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng; thực hiện nghiêm túc tinh thần văn hóa, đạo đức công sở…

Tại hội nghị, CĐVC tỉnh đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà “Mái ấm công đoàn” và sửa chữa 1 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Dịp này, CĐVC tỉnh đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn với Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn với mục tiêu đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi giảm 10-20% đến đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn hệ thống CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh.