Công an Phú Thiện quyết tâm bắt giữ tội phạm truy nã

Vào một đêm cuối tháng 4-2002, Phạm Nguyễn Hoàng Anh (SN 1976, trú tại buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cùng nhóm bạn đi chơi trong vùng thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Trong lúc nóng giận, Phạm Nguyễn Hoàng Anh cùng với đồng bọn dùng rựa chém gây thương tích cho 2 nạn nhân với tỷ lệ lần lượt là 14% và 16%.

Ngay trong đêm gây án, Phạm Nguyễn Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1-12-2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ayun Pa (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng.

Một thời gian sau khi Phạm Nguyễn Hoàng Anh bỏ trốn, gia đình đối tượng cũng chuyển đến địa phương khác sinh sống và không để lại thông tin gì. Việc truy bắt đối tượng tưởng chừng lâm vào ngõ cụt thì đến năm 2023, qua một nguồn tin, lực lượng Công an xác định gia đình của đối tượng đang sinh sống tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, khi đến làm việc, gia đình đưa ra thông tin đối tượng mắc bệnh nặng đã qua đời từ lâu. Dù vậy, khi được cơ quan Công an đề nghị cung cấp giấy chứng tử, gia đình đối tượng đã không thực hiện được. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định thông tin từ gia đình đối tượng là gian dối nên đã thu thập thêm các nguồn tin liên quan.

Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh), các trinh sát phát hiện gia đình Phạm Nguyễn Hoàng Anh có một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15-9, trong vai những người đi mua vật liệu, các trinh sát phát hiện tại đây có một người tên Tèo. Khả năng đây chính là Phạm Nguyễn Hoàng Anh đã trốn truy nã suốt 22 năm.

Trung tá Đặng Văn Đông-Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp (Công an huyện Phú Thiện) cho biết: “Tất cả những người xung quanh chỉ biết người này tên Tèo vì đối tượng không tiếp xúc với người lạ. Ảnh nhận diện trong hồ sơ truy nã đã hơn 20 năm nên khuôn mặt thay đổi khá nhiều. Để không bỏ lọt tội phạm, chúng tôi tìm cách chụp hình đối tượng để gửi cho bị hại nhận diện, nhưng do thời gian quá lâu nên không thể xác định được. Rất may là Trưởng Công an xã Ia Peng thời đó nhận ra Tèo chính là Hoàng Anh. Vì vậy, chúng tôi có đủ căn cứ làm việc”.

Ban đầu, đối tượng quanh co không thừa nhận. Nhưng bằng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, Phạm Nguyễn Hoàng Anh đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, sau khi trốn khỏi địa phương, đối tượng không làm giấy tờ tùy thân mà sống chui lủi. Ngay cả khi lấy vợ và sinh 4 người con, đối tượng cũng giấu nhẹm thông tin mình bị truy nã. Con cái đều lấy họ mẹ.

“Suốt 22 năm, tôi sống trong lo sợ và không thể ngủ ngon vì cái án truy nã treo trên đầu. Tôi biết sẽ có một ngày mình phải trả giá nhưng khi lập gia đình và có con nhỏ, tôi lại không dám ra đầu thú. Giờ bị bắt, được cán bộ thuyết phục, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn và sẽ cố gắng cải tạo, chấp hành án thật tốt để sớm trở về với gia đình”-Phạm Nguyễn Hoàng Anh giãi bày.

Trước đó, ngày 12-9, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp đã ập vào căn phòng trọ tại TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) để bắt giữ đối tượng Ksor H’Mi (SN 1997, trú tại buôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-6-2023, H’Mi cùng bạn trai là Lương Hoàng Nhân (SN 1995, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã lấy trộm chiếc xe Honda Vairo của anh trai H’Mi tại buôn Ơi H’Ly rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Ksor H’Mi.

Tuy nhiên, thông tin về đối tượng khá mờ mịt khi gia đình chỉ nắm được H’Mi từng làm công nhân tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện H’Mi đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi đến đây thì đối tượng đã nghỉ việc. Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện H’Mi liên tục thay đổi chỗ trọ quanh khu vực Đồng Nai, Bình Dương...

“Nhiều lần, chúng tôi cất công vào miền Nam nhưng quá trình xác minh truy vết gặp khó khăn. Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng phạm tội, sau mỗi lần đi xác minh, chúng tôi cố gắng xây dựng mạng lưới để nắm nguồn tin của quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, chúng tôi đã được cung cấp những nguồn tin quý giá nên đã bắt giữ H’Mi khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương và vận động đối tượng Nhân ra đầu thú”-Trung tá Đặng Văn Đông cho hay.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Bùi Đức Thụy-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: “Trong quá trình truy bắt các đối tượng trốn lệnh truy nã, Công an huyện luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cũng như Công an các địa phương nơi tội phạm lẩn trốn. Nhờ đó, chúng tôi đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã sau thời gian dài lẩn trốn. Tới đây, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp để xác minh, truy vết với quyết tâm không để tội phạm truy nã sống ngoài vòng pháp luật”.