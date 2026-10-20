Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phóng sự - Ký sự

Chuyện về hai “bảo mẫu” của động vật hoang dã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Suốt 14 năm gắn bó với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), hai nữ kỹ sư Mã Thị Uyên và Ðặng Thị Thiết đã chăm sóc, cứu chữa hàng trăm cá thể động vật hoang dã trước khi đưa chúng trở về rừng.

Những ca cứu hộ giữa rừng

Đi sâu vào Vườn quốc gia, nơi Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (gọi tắt là TTCH) đặt trụ sở, điện thoại hoàn toàn mất sóng, wifi cũng không có. Ở nơi biệt lập ấy, suốt 14 năm qua, hai nữ kỹ sư vẫn ngày ngày vượt quãng đường gần 30 km từ nhà đến chỗ làm.

Là đôi bạn cùng lớp, tốt nghiệp ngành chăn nuôi của Trường ĐH Tây Nguyên, hai chị Uyên và Thiết có duyên gắn bó với TTCH từ những ngày đầu thành lập (năm 2012). Đến nay, họ vẫn là hai nữ kỹ sư duy nhất tại đây đảm nhiệm vai trò như những “bác sĩ” thú y, với công việc xoay quanh chuyện cứu chữa, chăm sóc động vật bị thương, vệ sinh chuồng trại… nhưng thực tế còn đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao cùng khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ.

1-99.jpg
Hai nữ kỹ sư Mã Thị Uyên (bên phải) và Đặng Thị Thiết có 14 năm gắn bó với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Những năm gần đây, TTCH còn tiếp nhận, chăm sóc hàng nghìn cá thể do các cơ quan chức năng bàn giao sau khi xử lý các vụ săn bắt, mua bán trái phép.

Nhiều cá thể khi tiếp nhận trong tình trạng hoảng loạn, bị tổn thương do nuôi nhốt, ngược đãi hoặc mang thương tích nặng vì mắc bẫy. Mỗi ca cứu hộ vì thế đều có những thử thách, áp lực riêng. Cả hai chị phải vừa làm vừa học, liên hệ hỗ trợ từ các đơn vị chuyên môn trong mạng lưới Vườn di sản ASEAN.

dscf5162.jpg
Chị Đặng Thị Thiết cùng đồng nghiệp đã cứu hộ thành công nhiều loài bị thương nặng khi đưa đến TTCH. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chị Thiết kể, có lần TTCH tiếp nhận một cá thể tê tê bị bẫy rách đuôi nghiêm trọng. Do da tê tê rất dày, không thể khâu như bình thường, các chị phải nhờ chuyên gia của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và được đồng nghiệp vào tận nơi hỗ trợ, từ đó cũng có cơ hội học hỏi thêm.

Lần khác, khi tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ bị hoại tử chi trước, hai chị đã thực hiện phẫu thuật cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng cho nó. Hiện chú khỉ này hồi phục khỏe mạnh và đang được chăm sóc tại TTCH.

Với những loài lần đầu tiếp nhận như công, diều đầu trắng…, hai chị phải tìm hiểu đặc điểm từng loài, đồng thời nhờ chuyên gia hỗ trợ từ xa. Hay có những loài có tập tính ăn đêm như tê tê, cu li, voọc chà vá chân xám…, các chị phải thay nhau trực đêm để đảm bảo bữa ăn cho chúng.

2-87.jpg
Chú khỉ mặt đỏ được cứu sống sau ca phẫu thuật cắt cụt một chi trước, lập tức đòi ăn khi nhìn thấy “mẹ” Mã Thị Uyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bám trụ với nghề giữa rừng sâu

Trái ngược với sự sôi nổi, mạnh mẽ của chị Thiết, chị Uyên lại rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Hai nét tính cách ấy bù trừ cho nhau hiệu quả trong công việc. Đặc biệt, các loài thú dường như cũng nhận biết được cá tính của từng người.

Chị Thiết vui vẻ chia sẻ: “Uyên nhẹ nhàng nên chúng thường “nhõng nhẽo”, đòi ăn; còn tôi nghiêm khắc hơn nên chúng không dám “vòi vĩnh”. Nếu phân vai trong gia đình, Uyên giống như người mẹ, còn tôi là bố”.

dscf5174.jpg
Đàn hươu sao sinh trưởng khỏe mạnh trong khu chăn thả bán hoang dã của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Để chăm sóc một con thú hoang bị thương, ngoài kỹ năng chuyên môn thì bản năng làm mẹ của người phụ nữ cũng là “vũ khí” của các chị. Chị Thiết chia sẻ: “Tiếp nhận một cá thể hoang dã cũng giống như chăm con thời chưa biết nói. Mình phải hoàn toàn dựa vào phản xạ của chúng để đoán xem chúng đang đau hay cần gì”.

Có những con thú gắn bó từ nhỏ, được các chị tập hồi phục bản năng sinh tồn để trả về tự nhiên. Ngày chia tay, cả người lẫn vật đều bịn rịn. Chị Uyên trải lòng: “Gắn bó với rừng nhiều năm, hạnh phúc lớn nhất của tôi chỉ xoay quanh sức khỏe của các con vật. Chúng bỏ ăn thì tôi mất ngủ. Đến ngày chúng khỏe mạnh chạy nhảy trở lại rừng, đó là niềm vui không gì sánh bằng”.

dscf5201.jpg
Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có sự đóng góp của các nữ kỹ sư. Ảnh: Hoàng Ngọc

Điều kiện làm việc tại TTCH còn nhiều khó khăn về vị trí cách trở, hệ thống liên lạc với bên ngoài. Để gắn bó với nghề, hai nữ kỹ sư phải chấp nhận không ít thiệt thòi trong cuộc sống gia đình.

Chị Uyên có chồng cũng công tác trong ngành kiểm lâm nên phần nào thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện công tác, có thời gian chị phải gửi hai con về quê nội ở Thanh Hóa. Mới đây, vợ chồng chị đón con vào ở trọ gần trung tâm xã Mang Yang, mỗi ngày chị phải chạy xe gần 30 km vào rừng làm việc.

Đánh giá về hai đồng nghiệp, ông Trần Văn Thụ - Giám đốc TTCH - khẳng định: “Từ năm 2012 đến nay, TTCH đã cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên hàng nghìn cá thể động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Kết quả đó có đóng góp rất lớn của hai nữ kỹ sư Mã Thị Uyên và Đặng Thị Thiết. Dù điều kiện làm việc giữa rừng già đầy khó khăn, thiếu thốn, các chị vẫn kiên định bám trụ, không ngừng học hỏi để ngày càng vững vàng về chuyên môn và tận tâm cứu chữa thành công rất nhiều ca thương tích nặng bằng tất cả tình yêu dành cho động vật”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 2: 24 giờ ở Jeonju - thủ phủ của Jeollabuk-do

Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ 2: 24 giờ ở Jeonju - thủ phủ của Jeollabuk-do

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Hai lần đổi tàu với gần 3 giờ từ Busan đưa chúng tôi đến Jeonju - thủ phủ và là thành phố cổ yên bình của tỉnh Jeollabuk-do. 24 giờ ở đây đủ để nhận ra sức hấp dẫn của một vùng đất biết giữ gìn ký ức, chăm chút từng góc phố và biến những giá trị truyền thống thành sức hút du lịch.

Đất Vua xứ Rượu…

Đất Vua xứ Rượu…

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Những ngày đầu thu, khi cái nắng miền Trung đã bớt gay gắt, những cơn mưa bắt đầu ghé qua nhiều hơn, đất trời xứ An Nhơn cũng dịu lại. Lúc đầy lúc vơi, sông Côn vẫn lặng lẽ chảy qua những xóm làng, mang theo phù sa và câu chuyện của một vùng đất từng là kinh đô. 

Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Phóng sự - Ký sự

Mỗi lần nấu cơm cho gia đình, chị Trương Thị Phượng lại chuẩn bị thêm một, hai suất. Hôm nay, trong những chiếc hộp được xếp ngay ngắn là cơm trắng, khoai tây xào, gà xào và canh nóng. Chị chụp lại phần cơm, đăng lên nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, rồi chờ người cần đến nhận.

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phóng sự - Ký sự

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Phóng sự - Ký sự

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Phóng sự - Ký sự

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

null