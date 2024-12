Chuyện làng ở Hà Tây

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng về an ninh trật tự ở cơ sở.