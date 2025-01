Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại làng Ơp

Chương trình văn nghệ diễn ra với các tiết mục đặc sắc, bao gồm hát, múa, dân vũ, độc tấu sáo trúc và biểu diễn cồng chiêng, do đội văn nghệ của các tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh, Chi Đoàn, Chi Hội phụ nữ phường Hoa Lư và đội cồng chiêng làng Ơp tham gia biểu diễn.

Các tiết mục văn được dàn dựng kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần mừng Đảng, mừng Xuân và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, các nhà hảo tâm và đơn vị kết nghĩa đã trao tặng 70 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình thanh thiếu nhi khó khăn, cùng 20 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ khó khăn trong làng.

Cùng với đó, lễ ký giao ước kết nghĩa giữa Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 8, Công đoàn phường, Hội Nông dân phường Hoa Lư với làng Ơp cũng được tổ chức; qua đó, thắt chặt mối quan hệ của các cơ quan, hội đoàn thể với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong phường.

Chương trình văn nghệ thu hút hơn 300 cán bộ và người dân phường Hoa Lư tham gia. Ảnh: Bá Bính

Ngoài các tiết mục văn nghệ, Đội tuyên truyền Công an TP. Pleiku đã lồng ghép tuyên truyền đến người dân quy định về phòng-chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng-chống tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.