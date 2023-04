Chư Prông triển khai công tác phòng-chống tội phạm ở cơ sở

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Prông họp khai các chuyên đề phòng-chống tội phạm ở cơ sở.

Năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 41 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 9 vụ so với năm 2021. Cũng trong năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện 19 vụ vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế; 7 vụ/24 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 7 vụ vi phạm trên lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ điều tra phá án của Công an huyện đạt 82,93%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là Công an huyện chủ động phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp như tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”, ma túy; nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 8 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.