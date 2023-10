Chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Số vụ cháy gia tăng

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 27 vụ cháy và 1 vụ nổ làm 3 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, tăng 1 người bị thương và thiệt hại về tài sản tăng hơn 1 tỷ đồng; giảm 3 vụ nổ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương do nổ.

Trung tá Nguyễn Hữu Tựa-Phó Đội trưởng Đội Công tác PCCC (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) thông tin: “Đơn vị đã điều động 61 lượt phương tiện cùng 455 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia dập tắt 19 vụ cháy trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Công an các địa phương phối hợp với lực lượng PCCC tại chỗ cùng quần chúng nhân dân đã tham gia dập tắt 8 vụ cháy. Ngoài ra, Phòng cũng đã cùng với lực lượng PCCC ở cơ sở tổ chức chữa cháy kịp thời 9 vụ cháy nhỏ, không để thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy, nổ được xác định là do sự cố kỹ thuật, thiết bị điện và sơ suất lúc dùng nguồn lửa, nhiệt”.

Song song với đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đăng tải 189 phóng sự, bài viết và đăng 718 tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh về các vụ hỏa hoạn, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức 2.086 buổi tuyên truyền trực tiếp về PCCC với khoảng 22.305 lượt người nghe. Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh đã vận động 148.170 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; hướng dẫn 123.205 lượt người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng báo cháy 114; vận động 1.147 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay.

Lực lượng Công an cũng đã tổ chức 73 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 9.280 lượt người. Đi đôi với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC. Qua kiểm tra 2.176 lượt cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xử phạt 10 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 374 triệu đồng. Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra 6.520 lượt cơ sở, phát hiện 8 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-cho biết: Thời gian qua, Phòng và Công an các địa phương triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động 298 tổ liên gia PCCC, 286 điểm chữa cháy công cộng và vận động người dân hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Ý thức PCCC của người dân ngày càng được nâng lên.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi sẽ triển khai là tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với loại hình nhà chung cư, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao theo chỉ đạo mới đây của Bộ Công an và Công an tỉnh. Đơn vị cũng sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước chú trọng công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ trong dịp lễ, Tết tới đây”-Đại tá Minh thông tin.

Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu

Kịp thời khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến trong PCCC và CNCH là công việc thường niên của các cấp chính quyền và lực lượng Công an. Trung tá Nguyễn Hữu Tựa cho hay: “Qua theo dõi việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH, Phòng đã trình danh sách gồm 48 đơn vị, cá nhân để Bộ Công an và Công an tỉnh xem xét tặng bằng khen, giấy khen.

Mới đây, tại lễ phát động PCCC và CNCH do Bộ Công an tổ chức, Đội PCCC chuyên ngành Cảng Hàng không Pleiku đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Những đơn vị, cá nhân còn lại đang được Giám đốc Công an tỉnh xem xét để tặng giấy khen tại lễ phát động toàn dân PCCC và CNCH năm 2023”.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku: “Từ năm 2017 đến nay, tại Cảng không xảy ra cháy, nổ. Nhiều năm qua, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. Đây là động lực để cán bộ, người lao động phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, đơn vị trước mối nguy từ hỏa hoạn”.

Bên cạnh biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đang tham mưu Công an tỉnh tổ chức hoạt động trải nghiệm về công tác PCCC và CNCH tại TP. Pleiku và thị xã An Khê, Ayun Pa.

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết thêm: “Chúng tôi đề xuất Công an tỉnh tổ chức hoạt động này nhằm giúp người dân được trải nghiệm công tác PCCC và CNCH bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Chúng tôi cũng đề nghị các trường học cử học sinh đến tham gia các buổi trải nghiệm. Hoạt động này sẽ trang bị thêm cho các tầng lớp nhân dân những kiến thức PCCC, kỹ năng thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức tự phòng ngừa các vụ hỏa hoạn của người dân để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra và thiệt hại về người, tài sản”.