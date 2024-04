Chỗ trọ 0 đồng nâng bước học sinh nghèo

Tạm dừng việc lau dọn phòng trọ để tiếp chuyện chúng tôi, em Siu H’Ly Ka (học sinh lớp 12A3) chia sẻ: Nhà em ở xã Ia Kreng, cách trường khoảng 30 km, đường đèo dốc nên rất khó đi. Trong đó cũng chưa có trường cấp 3 nên muốn học tiếp thì phải ra tận thị trấn Ia Ly. Học xong cấp 2, tháng 8-2021, em Ka chuyển ra Trường THPT Ya Ly học lớp 10: "Khi chuẩn bị nhập trường, bố mẹ em rất lo lắng về chỗ ở. May mắn khi nhập học, nhà trường đang triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng" và em được chọn vì nhà có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, em và các bạn được ở trong khu tập thể của Công an thị trấn Ia Ly nên không chỉ bố mẹ mà cá nhân bọn em cũng yên tâm học hành. Em rất vui, nhờ có dự án mà bọn em được miễn phí chỗ ở và tiếp thêm động lực để nỗ lực hơn trong học tập”-em Siu H’Ly Ka nói.

Tương tự, em Trương Thùy Linh (lớp 12A1) cũng đang được ở trọ miễn phí tại Khu tập thể giáo viên Trường THPT Ya Ly. “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng để đi học những trường khác. Thấu hiểu hoàn cảnh, nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ em một phần chi phí ăn, ở, sinh hoạt và bố trí cho một chỗ ở miễn phí. Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường mà em sắp sửa hoàn thành chương trình học cấp 3. Đây là động lực cho em để cố gắng học tập đạt kết quả cao, không phụ sự giúp đỡ của mọi người. Em đã đề ra mục tiêu và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành giấc mơ trở thành 1 giáo viên”-nữ sinh Trương Thùy Linh tâm sự.

Thượng úy Nguyễn Văn Nam-Phó Trưởng Công an thị trấn Ia Ly-cho hay: Nhận thấy dự án "Chỗ trọ 0 đồng" chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn nên đơn vị đã phối hợp với Đoàn trường THPT Ya Ly thực hiện. Công an thị trấn Ia Ly đã sử dụng dãy nhà phía sau đơn vị để làm nơi ở miễn phí cho các cháu học sinh người dân tộc thiểu số. Dãy nhà được xây kiên cố 2 tầng với 10 phòng và có khu bếp, vệ sinh riêng. Hiện nay có 22 em học sinh người Jrai ở xã Ia Kreng đang học tại Trường THPT Ya Ly ở trọ miễn phí. Chúng tôi cũng hỗ trợ miễn phí tiền điện, nước cho học sinh khi ở trọ nơi đây. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với xã Ia Kreng, Đoàn trường THPT Ya Ly và ban, ngành, đoàn thể khác kêu gọi các nguồn xã hội hóa mua thêm giường cho các em. Trong những năm tiếp theo, Công an thị trấn sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các em đến ở trọ miễn phí tại khu tập thể của đơn vị. Cũng mong chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cũng hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để các em yên tâm học tập.

Thời điểm này, khu tập thể giáo viên của Trường THPT Ya Ly có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trọ. Các em được miễn phí tiền trọ và được nhà trường hỗ trợ kinh phí chi trả điện, nước sinh hoạt hằng ngày. Anh Nguyễn Việt Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly-cho biết: Dự án "Chỗ trọ 0 đồng" là một trong những chương trình mang ý nghĩa nhân văn được Đoàn trường triển khai nhiều năm qua. Từ khi triển khai đến nay, dự án đã hỗ trợ hàng trăm em học sinh hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở miễn phí, san sẻ gánh nặng với gia đình các em, giúp các em yên tâm đến lớp. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao tỷ lệ duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Hiện có rất nhiều em từng được thụ hưởng dự án đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Riêng từ năm học 2023-2024, Đoàn trường đã cũng đã triển khai mô hình "Ngày thứ năm yêu thương" với hình thức nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

“Các dự án, mô hình này được triển khai nhằm giúp các em yên tâm trên con đường đến trường và tiến xa hơn trong tương lai. Đoàn trường vừa được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Vừ A Dính. Giải thưởng này là dành cho tập thể Đoàn trường với những đóng góp hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Đây là động lực để Đoàn trường tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh đến trường, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn”-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly thông tin thêm.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Lai-Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly-cho biết: Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Ban giám hiệu và Chi bộ nhà trường chỉ đạo cho Đoàn thanh niên phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho các em về điều kiện nơi ăn, chốn ở. Chúng tôi cũng chỉ đạo Đoàn trường sử dụng các nguồn quỹ một cách hợp lý, kêu gọi Mạnh Thường Quân và cựu học sinh trường tài trợ thêm kinh phí để thực hiện dự án này. Trong những năm tiếp theo, nhà trường cố gắng duy trì các hoạt động mang tính chất từ thiện để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở nơi xa được yên tâm đến trường.