“Cháy” hết mình với nghề

* Nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng: “Muốn có tác phẩm tốt phải xác định đề tài và xây dựng đề cương”

Năm 2006, tôi bắt đầu làm việc tại Báo Gia Lai. Trong thời gian công tác, tôi may mắn đạt được một số giải báo chí cấp quốc gia và khu vực. Theo tôi, để có một tác phẩm dài kỳ đạt chất lượng cao thì khâu quan trọng trước tiên là chọn đề tài và xây dựng đề cương. Đề tài hay sẽ quyết định đến chất lượng bài viết. Sau khi đã xác định được đề tài thì khâu tổng hợp tư liệu và xây dựng đề cương cũng không kém phần quan trọng. Đề cương phải bám sát ý tưởng từ ban đầu, có thể triển khai bài viết theo trình tự không gian, thời gian hoặc ngược lại. Sau khi hoàn thành đề cương, tôi nhờ lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp góp ý để có thể hoàn thiện tốt nhất tác phẩm của mình.

Kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là vào năm 2020. Khi xây dựng đề cương thực hiện loạt bài “Chung một dòng sông”, tôi đã được Tổng Biên tập dẫn đi thực tế để thực hiện bài viết. Không may là sau khi đi tác nghiệp trở về, vợ tôi bị Covid-19. Lúc ấy, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến mọi người vô cùng lo lắng, hoang mang. Tôi phải đi cách ly và các đồng nghiệp đi cùng chuyến công tác ấy cũng buộc phải cách ly khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Và cũng vì dịch bệnh mà loạt bài ấy mãi đến 6 tháng sau mới hoàn thành. May mắn và vinh dự là tác phẩm đã được bạn đọc đánh giá cao; đồng thời đạt giải B Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” và giải C Giải Báo chí về thông tin đối ngoại.