Wonderful Dream gieo mầm yêu thương

(GLO)- Wonderful Dream là tổ chức cộng đồng do một nhóm bạn trẻ ở Quy Nhơn thành lập nhằm triển khai các hoạt động thiện nguyện và gieo mầm yêu thương trong cộng đồng.

Mới đây, Wonderful Dream đã triển khai dự án “Ước mơ lớn, ước mơ nhỏ”, gây quỹ từ việc đấu giá những bức tranh do 220 học sinh vẽ để xây dựng phòng Tin học cho trường học vùng khó.

Wonderful Dream trao tặng phòng Tin học cho Trường THCS Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung).
Wonderful Dream trao tặng phòng Tin học cho Trường THCS Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung). Ảnh: ĐVCC

Wonderful Dream được thành lập vào ngày 26-7-2025, khởi nguồn từ ý tưởng của bạn Tô Nam Hưng (SN 2008, nhà ở 01 Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam) đang du học tại Mỹ. Anh Thái Kim Huy-Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Wao Agency (số 32B Nguyễn Nhạc, phường Quy Nhơn Nam) được giao làm chủ nhiệm dự án “Ước mơ lớn, ước mơ nhỏ”. Đây là dự án phi thương mại.

“Chúng tôi mong muốn tạo một hoạt động cộng đồng để nhiều người cùng góp phần nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ. Tôi tin rằng, mỗi ước mơ dù nhỏ cũng đáng được gìn giữ. Nếu chúng ta cùng nhau góp sức thì những điều tốt đẹp có thể lan tỏa xa hơn”-anh Huy chia sẻ.

“Ước mơ lớn, ước mơ nhỏ” là dự án đầu tiên mà Wonderful Dream thực hiện với mục tiêu trao tặng phòng Tin học cho trường học khó khăn ở vùng dân tộc thiểu số. Để thực hiện dự án, các thành viên Wonderful Dream rong ruổi trên chiếc “xe sắc màu” đến với 220 học sinh tiểu học, THCS ở các địa phương vùng biển, miền núi trong tỉnh gồm: phường Quy Nhơn Đông, xã Đề Gi, xã An Toàn, xã Sró. Ở mỗi điểm dừng chân, nhóm phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức ở địa phương phát cho mỗi em học sinh một tấm gỗ nhỏ để tự do vẽ nên ước mơ của mình.

Ban đầu, các em còn e dè, ngại giao tiếp. Nhưng bằng sự gần gũi, gợi mở của các thành viên dự án, những ước mơ dần hiện ra qua từng nét cọ - đó là ước mơ được làm bác sĩ, giáo viên, đầu bếp, ca sĩ, hướng dẫn viên du lịch… Mỗi bức tranh nhỏ là một thế giới trẻ thơ rực rỡ sắc màu. Các em học sinh sau khi hoàn thành bức vẽ trên tấm gỗ đã được nhận một phần quà do Ban tổ chức trao tặng.

Wonderful Dream tổng hợp những hình vẽ ước mơ của các em thiếu nhi thành một bức tranh lớn.
Wonderful Dream tổng hợp những hình vẽ ước mơ của các em thiếu nhi thành một bức tranh lớn. Ảnh: ĐVCC

Em Đinh Thị Doan (lớp 4A, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning, xã Sró) bày tỏ: “Em đã có một ngày vẽ tranh thật vui bên bạn bè. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để biến ước mơ làm cô giáo trở thành hiện thực trong tương lai”.

Biết được về dự án ý nghĩa, anh Hoàng Nam (quê Ninh Bình, đạo diễn phim "Đèn âm hồn" thu hút khán giả đầu năm 2025) cũng góp một bức vẽ về “giấc mơ được tham dự giải Oscar”. Các bức vẽ được tập hợp để sắp xếp thành một bức tranh lớn.

Chị Võ Trần Gia Thi, thành viên của Wonderful Dream, người phụ trách sắp xếp tranh, xúc động chia sẻ: “Sự hồn nhiên, vui vẻ của các em là động lực để chúng tôi làm những điều ý nghĩa hơn. Qua mỗi điểm đến, chúng tôi cũng cảm thấy được những cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương mình”.

Buổi đấu giá tranh gây quỹ được tổ chức tại Dankbaar Resort Quy Nhơn với sự tham dự của các DN, những TikToker nổi tiếng và nhà hảo tâm. Ngoài bức tranh lớn ghép từ 220 tấm gỗ, Wonderful Dream còn triển lãm những bức ảnh ghi lại trên hành trình gom “ước mơ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là cảnh đẹp địa phương, làng du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp, nghề đan lát, dệt thổ cẩm, những khoảnh khắc trẻ nhỏ ngây thơ ngủ trên lưng mẹ hay háo hức tham gia trải nghiệm.

Kết quả, 4 bức tranh đã được các nhà hảo tâm mua với giá 20 triệu đồng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP C-Holdings, đấu giá thành công bức tranh “Ước mơ lớn, ước mơ nhỏ” với giá 99 triệu đồng. Ngoài ra, anh Thái Kim Huy cũng ủng hộ 20 triệu đồng.

Từ số tiền đấu giá, Wonderful Dream đã trao tặng 2 phòng Tin học, mỗi phòng gồm 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Đak Pơ), Trường THCS Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung) vào tháng 8-2025, giúp các em học sinh ở vùng khó có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin.

Em Trần Thị Kim Anh (lớp 7A, Trường THCS Kông Lơng Khơng) cho hay: “Trước đây, em chỉ được học lý thuyết môn Tin học. Từ khi có phòng Tin học, được thực hành trên máy tính, em thấy dễ hiểu hơn nhiều và rất hào hứng với môn học này”.

Anh Thái Kim Huy chia sẻ: “Từ những hạt mầm đầu tiên ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án ý nghĩa vì cộng đồng. Sắp tới, Wonderful Dream dự kiến tổ chức các hoạt động như: chụp ảnh miễn phí cho trẻ em và người già, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ sinh viên khó khăn trên con đường học tập”.

