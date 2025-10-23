Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Thắp lửa nơi vùng cao

Từ năm 2020, anh Nguyễn Thành Trung thành lập CLB Tương lai xanh, quy tụ 35 thành viên, trong đó có 20 thanh niên nòng cốt sẵn sàng cơ động trong mọi hoạt động.

CLB duy trì đều đặn hoạt động theo phương châm “mỗi tháng một việc tốt, mỗi quý một chương trình tình nguyện”: dọn vệ sinh đường làng, quyên góp áo ấm, nấu cháo dinh dưỡng, xây cầu, làm nhà cho hộ nghèo…

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

CLB đã nấu hơn 2.500 suất cháo dinh dưỡng, quyên góp 8.000 bộ quần áo, cặp sách cho trẻ em nghèo, hỗ trợ xây dựng nhiều công trình thanh niên với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Nhiều hoạt động được lồng ghép hiệu quả với tuyên truyền pháp luật, vận động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, ra quân Ngày Chủ nhật xanh, “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương”...

Không dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, anh Trung còn triển khai mô hình “Cảm hóa thanh niên chậm tiến”, giúp 2 thanh niên từng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, trở thành đoàn viên tích cực. Câu chuyện ấy lan tỏa tinh thần nhân văn, được Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh biểu dương.

Chia sẻ về điều làm mình trăn trở nhất trong công tác Đoàn, Hội, anh Trung nói: “Khó nhất vẫn là làm sao để kéo thanh niên đến với hoạt động phong trào khi trong thời đại công nghệ, nhiều bạn trẻ mải mê điện thoại.

Vì vậy, tôi thường xuyên đi cơ sở, tìm hiểu từng hoàn cảnh, rồi tổ chức các sân chơi phù hợp như bóng đá, văn nghệ, ngày hội văn hóa... để các bạn cảm nhận niềm vui, năng lượng tích cực từ những hoạt động tập thể”.

Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025 là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần cống hiến không ngừng của những thủ lĩnh thanh niên có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2024.

Trước ngày 1-7-2025, anh Nguyễn Thành Trung là Chủ tịch Hội LHTN xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Từ ngày 1-7-2025, anh đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn-1 trong 7 xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trên 600 hộ nghèo và cận nghèo.

Vẫn kiên định, giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết, anh Trung chia sẻ: “Giải thưởng 15-10 không chỉ là danh hiệu mà còn là động lực để tôi tiếp bước. Ở đâu có thanh niên, ở đó tôi thấy mình cần có mặt.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, mang đến nhiều sân chơi bổ ích, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Sáng tạo trong thời đại số

Ở xã đô thị vùng đồng bằng, chị Hồ Nhật Nguyệt-Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước lại ghi dấu bằng những sáng kiến gắn với chuyển đổi số và hành chính công.

Nhiệt huyết, trách nhiệm và linh hoạt, chị luôn xem công tác Đoàn, Hội là hành trình tự rèn luyện và sáng tạo không ngừng.

Chị Hồ Nhật Nguyệt (bìa phải) tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NVCC

Trên cương vị của mình, chị Nguyệt đã chủ động triển khai nhiều phong trào thiết thực: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Thanh niên với chuyển đổi số, hay các chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, kỹ năng số cho học sinh và đoàn viên.

Đặc biệt, mô hình mà chị tâm đắc nhất là “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp và dịch vụ công trực tuyến”.

Ban đầu, khi triển khai, không ít người dân còn bỡ ngỡ với thao tác trực tuyến, thanh niên thì thiếu kỹ năng. Song bằng sự kiên trì, các đoàn viên đã tập huấn, hướng dẫn tận tình cho người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, giúp họ nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục, thanh toán trực tuyến.

Mô hình đã góp phần thay đổi thói quen hành chính của người dân, nâng cao hình ảnh người cán bộ trẻ thân thiện, chuyên nghiệp, gần dân. Cách làm này được xem là điểm sáng trong chuyển đổi số cấp cơ sở, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng chính quyền điện tử.

Chị Nguyệt chia sẻ: “Điều làm tôi trăn trở nhất là làm sao giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên. Trong nhịp sống gấp gáp, nhiều bạn bận học, bận làm, đôi khi ngại tham gia phong trào. Vì vậy, chúng tôi luôn đổi mới hình thức, gắn hoạt động Đoàn với đời sống, nghề nghiệp, thể thao, giải trí để các bạn thấy đó là niềm vui, chứ không phải nhiệm vụ”.

Từ những nỗ lực đó, phong trào Đoàn, Hội ở xã Tuy Phước ngày càng sôi nổi, lan tỏa tinh thần sống cống hiến, sống trách nhiệm trong giới trẻ.

Khi được tuyên dương Giải thưởng 15-10, chị Nguyệt xúc động nói: “Giải thưởng giúp tôi nhận ra rằng, mỗi nỗ lực dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự thay đổi tích cực. Danh hiệu là sự ghi nhận, nhưng cũng là lời nhắc nhở phải sống xứng đáng hơn, tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong thời đại số, để tổ chức Đoàn, Hội thực sự gần gũi và hữu ích với các bạn trẻ”.