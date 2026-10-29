Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thực hành lễ tân đối ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thực hành lễ tân đối ngoại năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 120 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

boi-duong-kien-thuc-nghiep-vu-thuc-hanh-le-tan-doi-ngoai.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Minh Hoàng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị, cập nhật những chuyên đề trọng tâm như: các nguyên tắc nền tảng trong lễ tân ngoại giao và nghệ thuật đón, tiễn, tiếp các đoàn khách cấp cao; quy trình tổ chức chương trình làm việc, thăm cơ sở và lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác; kỹ năng điều hành, phối hợp tổ chức hội nghị, sự kiện đối ngoại và văn hóa bàn tiệc quốc tế; nghiệp vụ tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài, đón tiếp đoàn đối tác cùng nghệ thuật ứng xử, lựa chọn quà tặng đối ngoại.

519-6623mxf-snapshot-0005718-1.jpg
Bà Lê Phương Cát Nhi - Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Minh Hoàng

Lớp bồi dưỡng nhằm triển khai hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của UBND tỉnh và kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 dự kiến tổ chức tại địa phương vào tháng 12-2026.

Qua đó, giúp nâng cao kỹ năng thực hành chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, góp phần chuẩn hóa công tác lễ tân và quảng bá hình ảnh địa phương chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị thống nhất đầu mối quản lý, chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên nguy cơ, hoàn thiện quy định theo hướng dễ thực hiện, phù hợp năng lực của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý.

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Gia Lai quy tập 85 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Thời sự

(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện công tác này.

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Giá đất phải minh bạch, hài hòa lợi ích các bên

Thời sự

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ chiều 22-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần minh bạch giá đất, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất, ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai...

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Thời sự

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

null