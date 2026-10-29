(GLO)- Sáng 29-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thực hành lễ tân đối ngoại năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 120 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Minh Hoàng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị, cập nhật những chuyên đề trọng tâm như: các nguyên tắc nền tảng trong lễ tân ngoại giao và nghệ thuật đón, tiễn, tiếp các đoàn khách cấp cao; quy trình tổ chức chương trình làm việc, thăm cơ sở và lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác; kỹ năng điều hành, phối hợp tổ chức hội nghị, sự kiện đối ngoại và văn hóa bàn tiệc quốc tế; nghiệp vụ tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài, đón tiếp đoàn đối tác cùng nghệ thuật ứng xử, lựa chọn quà tặng đối ngoại.

Bà Lê Phương Cát Nhi - Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Minh Hoàng

Lớp bồi dưỡng nhằm triển khai hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của UBND tỉnh và kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 dự kiến tổ chức tại địa phương vào tháng 12-2026.

Qua đó, giúp nâng cao kỹ năng thực hành chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, góp phần chuẩn hóa công tác lễ tân và quảng bá hình ảnh địa phương chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.