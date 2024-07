Bỏ ra hơn nửa tỷ đồng rủ bạn đi buôn ma túy, cả hai nhận án chung thân

Ngày 26/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Tý (SN 1996, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, khi đang thi hành án tại trạm giam số 6, Nguyễn Ngọc Tý gặp và quen biết với Cu (người quốc tịch Lào). Cả hai thống nhất, khi ra tù sẽ liên lạc với nhau để mua bán ma túy.

Ngày 1/4/2023, sau khi ra tù, Nguyễn Ngọc Tý gọi điện cho Cu đặt mua 3kg ma túy Ketamine với giá 550 triệu đồng rồi thống nhất địa điểm vị trí giao nhận hàng. Sau khi đặt mua ma túy, Tý gọi rủ thêm Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, trú tại TP.Vinh) và Nguyễn Thế Anh đi cùng để cầm hộ ma túy về bán kiếm lời.

Tối 3/4/2023, ba người này đi lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tại đây, Tý đi đến điểm hẹn để nhận ma túy, còn Quân và Thế Anh dừng lại bên đường nghe ngóng. Sau khi nhận thành công 3kg ma túy, Tý đưa cho Thế Anh và Quân cầm rồi mỗi người đi một xe về. Trên đường đi, Thế Anh và Quân thay nhau vận chuyển ma túy.

Khi các đối tượng đang đi trên đường đoạn qua địa bàn xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì bị công an phát hiện. Lúc này, Thế Anh ném ma túy xuống ruộng lúa rồi cả nhóm bỏ chạy. Tuy nhiên, Công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Ngọc Tý. Riêng Nguyễn Hồng Quân trốn thoát thành công và hiện đã bị công an phát lệnh truy nã.

Được biết, Tý từng 2 lần vào tù vì tội liên quan đến ma túy. Còn Thế Anh cũng từng ngồi tù về tội Cướp tài sản và Mua bán trái phép chất ma tuý

Tại phiên tòa hôm nay, Tý khai nhận đã bỏ ra 550 triệu đồng để buôn ma túy về bán kiếm lời. Riêng bị cáo Thế Anh khai được bạn rủ nên đã tham gia cùng để buôn ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Còn Nguyễn Hồng Quân hiện đang bỏ trốn và được tách thành vụ án riêng.