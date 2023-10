Bộ Nội vụ, Ngân hàng Chính sách Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri

(GLO)- Khoảng giữa tháng 11-1972, nhóm liên lạc chúng tôi gồm anh Nguyễn Văn Có cùng một tiểu đội lực lượng vũ trang K8 nhận nhiệm vụ lên đường khai thông tuyến hành lang nội bộ từ nơi các cơ quan K8 đứng chân dưới chân núi Hãnh Hót, dãy núi cao nhất vùng Nam thị trấn An Khê lên đội công tác hướng Tây (vùng Đồng Chè-Tây Nam thị xã An Khê ngày nay). Những ngày mưa triền miên đã làm nước sông Ba dâng cao. Vì thế, trong nhóm công tác của chúng tôi, lãnh đạo đã chọn những người có khả năng bơi lội để vượt sông Ba.

(GLO)- Ngày 12-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí, truyền hình cho 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 43 đơn vị, Công an địa phương. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Mạc Thanh Tùng (tổ 1, phường An Tân). Dự lễ bàn giao có Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Tân.