Binh đoàn 15 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” tại xã Ia Krăi

Đến dự cắt băng khánh thành, bàn giao công trình và chung vui với người dân có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 715; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai Nguyễn Thị Lành; đại biểu cấp ủy, chính quyền xã Ia Krái và người dân 3 làng: Dọch Krót, Dọch Kuê và Kăm.

Cắt băng khánh thành và bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" cho người dân 3 làng. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, Công ty 715 đã bàn giao công trình đèn chiếu sáng trên đoạn đường dài 3.264m đi qua 3 làng Dọch Krót, Dọch Kuê và Kăm với gần 1.000 hộ dân được thụ hưởng. Công trình này có 76 trụ đèn được làm bằng thép không gỉ, kích thước trụ đèn phi 76, dày 1,4 mm, cao 6 mét. Móng các trụ đèn được đổ bê tông kiên cố; với 71 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công suất 300W. Tổng trị giá công trình trên 185 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty 715 và người dân vui mừng khánh thành công trình “Sao sáng buôn làng”. Ảnh: Đinh Yến

Công trình “Sao sáng buôn làng” là một trong những hoạt động thiết thực của Binh đoàn 15 kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh đoàn (20/2/1985-20/2/2025).

Người dân vui mừng đón nhận Công trình "Sao sáng buôn làng". Ảnh Đinh Yến

Công trình còn là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trên vùng biên giới.