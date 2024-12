Binh đoàn 15 bàn giao 3 công trình “Sao sáng buôn, làng” tại huyện Đức Cơ

Cắt băng khánh thành công trình "Sao sáng buôn, làng" tại làng Ngo Rông, xã Ia Krêl. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, dịp này, các công ty (72, 75, 74) đã bàn giao 146 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công suất 300W, để lắp đặt với chiều gần 6km đường giao thông nông thôn. Trị giá các công trình hơn 400 triệu đồng. Các địa phương được bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” là những thôn, làng còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới huyện Đức Cơ.

Bàn giao công trình sao sáng buôn làng cho người dân làng Ghè, xã Ia Dơk. Ảnh Vĩnh Hoàng

Được biết, trong năm 2024, Binh đoàn 15 triển khai đầu tư công trình “Sao sáng buôn, làng” xây dựng đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các thôn, làng trên địa bàn Binh đoàn đứng chân, tổng chiều dài trên 18 km, với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan công trình " Sao sáng buôn, làng". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Công trình “Sao sáng buôn làng” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh đoàn (20/2/1985-20/2/2025). Các công trình là hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua các công trình, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh biên giới.