Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: “Đảng viên càng nhiều thì chất lượng, năng lực lãnh đạo càng phải được nâng cao”

Tin liên quan Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự sinh hoạt chi bộ tại làng Đê Kôn

Cùng dự có các đồng chí: Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang; Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ngành, đoàn thể của xã.

Phát huy vai trò của đảng viên

Đê Kôn là làng đặc biệt khó khăn của xã Hà Ra, cách trung tâm xã 7 km về phía Nam. Làng có 60 hộ, 100% dân số là đồng bào dân tộc Bahnar, trong đó có 13 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Theo ông Hriu-Bí thư Chi bộ làng Đê Kôn: Những năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ làng phối hợp với các chi hội, đoàn thể tập trung vận động người dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, trục đường từ xã đến làng hiện đã được bê tông hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học được kiên cố hóa; nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân sử dụng. Làng có 2 bậc học gồm mẫu giáo và tiểu học với 55 học sinh.

Theo đánh giá của Chi bộ làng Đê Kôn, tất cả đảng viên đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Ban Nhân dân thôn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ và bà con dân làng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tập trung lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đề nghị Chi bộ chỉ đạo theo dõi, giúp đỡ những hộ được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững; lập danh sách các hộ thiếu nước mùa khô để có hướng khắc phục, chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng; tổ cộng đồng tăng cường tuần tra để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng. Bên cạnh đó, vận động bà con chung tay bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ làng Đê Kôn cho buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Diện mạo xã Hà Ra nói chung, làng Đê Kôn nói riêng đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đã giúp nâng cao đời sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Chi ủy, Chi bộ làng Đê Kôn cần quan tâm một số vấn đề như: Tuyên truyền vận động Nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tiến tới giảm nghèo bền vững; trong đó, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách hộ nghèo và cận nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tham gia quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả; tập trung xây dựng nếp sống văn hóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị của làng và quan tâm công tác phát triển đảng viên. Chi bộ cần phát huy vai trò của đảng viên, góp phần xây dựng làng Đê Kôn ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu không còn hộ nghèo.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Cũng trong sáng 6-3, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hà Ra nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và lắng nghe kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quốc Hưng cho biết: Hà Ra có 9 thôn, làng với 1.987 hộ, trong đó có 1.298 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 65,3%. Số hộ nghèo là 197 hộ, chiếm tỷ lệ 9,91%; số hộ cận nghèo là 407 hộ, chiếm 20,48%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm. Hiện xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc với 192 đảng viên, trong đó có 69 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định. Xã thường xuyên tập trung nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động móc nối phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”, không để tái phục hồi hoạt động; chủ động phòng-chống trốn, vượt biên.

Hiện nay, tình hình hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” cơ bản được giải quyết ổn định, 64 đối tượng thuộc diện quản lý tại cộng đồng đã tái hòa nhập, chăm lo lao động sản xuất, tham gia đầy đủ các hoạt động do địa phương tổ chức. Tại làng Kret Krot, xã đã ra mắt mô hình “Lớp học tình thương” dạy chữ cho 40 học viên; đồng thời, tiến hành rà soát, chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với Công an huyện ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”.

Cùng với đó, tình hình an ninh trên các lĩnh vực: an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh nông thôn cơ bản ổn định; hầu hết các chức sắc, tín đồ và tổ chức tôn giáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy định của địa phương và Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quốc Hưng đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ 5,2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để UBND huyện Mang Yang xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho Trường Mẫu giáo Hà Ra (phân hiệu chính) nhằm phục vụ nhu cầu học tập, bán trú của học sinh. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Quốc Hưng, nhiều năm qua, vì không có đập tràn qua suối Areng nên hàng trăm hộ dân làng Kon Hoa, Kon Chrăh, thôn Phú Yên, Phú Danh phải lội qua suối để đến khu sản xuất. Vào mùa mưa lũ, người dân phải đi vòng hàng chục cây số. Do vậy, người dân mong mỏi được tỉnh đầu tư xây dựng đập tràn qua suối Areng đi khu sản xuất Rư (thuộc làng Kon Hoa) để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sau khi lắng nghe, nắm bắt tình hình của xã trên các lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên lưu ý: Hiện tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn khá cao. Do vậy, công tác lãnh đạo nâng cao đời sống người dân phải được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo xã chú trọng phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cần chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng; tuyên truyền, giáo dục người dân không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và Thường trực Đảng ủy xã phải đoàn kết, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65% dân số, có thể thấy, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị xã Hà Ra còn khá thấp. Do đó, cần chú ý đào tạo, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ này, bắt đầu từ các thôn, làng”. Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Hà Ra cần tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên; đảng viên càng nhiều thì chất lượng, năng lực lãnh đạo càng phải được nâng cao.

Ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo xã liên quan đến việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường trang-thiết bị cho Trường Mẫu giáo Hà Ra theo nguồn tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ kiểm tra thông tin và nhắc các bộ phận tham mưu, giúp việc trao đổi với UBND tỉnh để sớm triển khai, đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu. Về kiến nghị đầu tư đập tràn qua suối Areng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện làm việc với các sở, ngành liên quan để đăng ký danh mục đầu tư trong thời gian đến.