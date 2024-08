Ngày 27-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Lưu Xuân Tâm (SN 1979, quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Trần Hải (SN 1970, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Tâm có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hải có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, 2 đối tượng trên đã bàn bạc, cấu kết với nhau để tìm kiếm những bị can, bị cáo có nhu cầu xin chạy giảm án rồi gặp mặt, hứa hẹn chạy giảm án cho các bị can, bị cáo nhằm cùng nhau hưởng lợi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, sau khi liên hệ được với người nhà bị can, bị cáo trong các vụ án, Tâm thông tin bản thân có mối quan hệ với một người tên Hải (tức đối tượng Trần Hải nêu trên) làm việc tại cơ quan tố tụng, có thể xin tại ngoại và giảm án.

Về phía Trần Hải, đối tượng này đóng vai cán bộ các cơ quan tố tụng (tòa án, viện kiểm sát) và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền nếu muốn giảm án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn như trên, Lưu Xuân Tâm và Trần Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,2 tỉ đồng của 4 người dân ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra mở rộng chuyên án. Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)