Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

(GLO)- Ngày 17-5, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm Thượng tọa Thích Giác Hiền-Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Thích Tâm Tường-Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Giác Thành-Chứng minh GHPG Việt Nam tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thái Bình gửi lời chúc toàn thể chức sắc, tăng, ni và phật tử đón một mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các vị hòa thượng, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” với phương châm "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội"; gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các vị thượng tọa, hòa thượng bày tỏ sự cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, khẳng định trong thời gian đến sẽ tiếp tục vận động đồng bào Phật tử tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt các phòng trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.