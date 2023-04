(GLO)- Chính phủ Australia cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ, do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố ngày 4-4, ông Mark Dreyfus-Bộ trưởng Bộ Tư pháp Australia cho hay, quyết định trên được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo trong nước và sẽ bắt đầu có hiệu lực “ngay khi có thể”.

Văn phòng Thủ tướng Australia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan lệnh cấm trên. Song, một hãng tin của Australia tiết lộ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đồng ý với lệnh cấm sử dụng TikTok trong toàn chính phủ sau khi Bộ Nội vụ hoàn thành đánh giá.

Theo ông Dreyfus, Chính phủ Australia sẽ phê duyệt một số miễn trừ đối với lệnh cấm này tùy theo từng trường hợp cụ thể, nếu “các biện pháp giảm thiểu nguy cơ an ninh được áp dụng một cách phù hợp”.

Như vậy, Australia trở thành thành viên cuối cùng của liên minh an ninh tình báo Five Eyes (gồm: Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Australia) thực hiện lệnh cấm TikTok trên thiết bị công vụ.

Trước đó, Mỹ, Pháp, Hà Lan và Ủy ban châu Âu và Anh cũng đã đưa ra quyết định tương tự khi thực hiện lệnh cấm TikTok trên thiết bị công vụ.

Trong khi đó, Báo The Age dẫn lời ông Lee Hunter-Tổng Giám đốc TikTok tại Australia: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy TikTok, theo bất cứ cách thức nào, có thể gây ra các rủi ro về bảo mật cho người dân Australia. Do đó, không nên đối xử khác biệt với các nền tảng truyền thông xã hội khác”.

Trước đây, năm 2018, Australia cũng đã cấm Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị trong quá trình triển khai mạng 5G tại nước này.

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; laodong.vn)