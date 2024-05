An Khê bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo

Theo đó, 3 căn nhà “Đại đoàn kết” được bàn giao cho gia đình các ông, bà: Đinh Nghi (làng Pơ Nang, xã Tú An); Trần Thị Hường (tổ 4, phường Tây Sơn); Trương Thị Long (tổ 8, phường An Phú) có diện tích tích xây dựng từ 32 m2 đến 55 m2; tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 58 đến trên 65 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ mỗi căn nhà 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, dòng họ và bà con hàng xóm đóng góp.

Đồng thời, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã cũng đã hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà cho gia đình các ông, bà: Đinh Miêu (làng Hòa Bình), Đinh Hành (làng Nhoi), Đinh Thắng (làng Pơ Nang) thuộc xã Tú An; Văn Thị Hộ (thôn 5, xã Thành An) và Nguyễn Thị Như (thôn An Xuân 3, xã Xuân An) thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhà bị hư hỏng nhưng không có khả năng sửa chữa với số tiền là 20 triệu đồng/1 căn.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng vừa hỗ trợ 10 con bò sinh sản cho 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã để phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí là 100 triệu đồng do Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ.