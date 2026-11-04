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Al Bá: 70 chủ xe công nông ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 3-11, Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Chư Sê tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tổ chức cho 70 chủ xe công nông ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

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70 chủ phương tiện xe công nông ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Ảnh: Khánh Phong

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ phương tiện không chở người trên thùng xe; không tự ý độ chế, cơi nới thùng xe; không chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ; không dừng, đỗ xe trái quy định và thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dịp này, lực lượng Công an trực tiếp dán giấy phản quang cảnh báo ở phía trước và sau thùng xe cho 70 phương tiện; đồng thời cấp phát thêm 18 bộ giấy phản quang cho các hộ ở xa.

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Xe công nông được lực lượng chức năng dán decal miễn phí. Ảnh: Khánh Phong

Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, tăng khả năng nhận diện xe công nông khi lưu thông, nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

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