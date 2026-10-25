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Gia Lai: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 250 thành viên đội dân phòng thuộc 4 xã Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Pia và Ia Tôr.

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Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của lực lượng dân phòng trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại nơi làm việc và trên địa bàn.

Các học viên cũng được trực tiếp tham gia trải nghiệm và thực hành các kỹ năng cơ bản như sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và cứu người, kỹ năng hiệp đồng xử lý tình huống.

Trong sáng 24-10, Công an xã Đề Gi cũng tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng.

Hướng dẫn thực hành các biện pháp PCCC và CNCH. Ảnh: ĐVCC

Hướng dẫn thực hành các biện pháp PCCC và CNCH. Ảnh: ĐVCC

Tham dự lớp huấn luyện có đại diện lãnh đạo UBND xã Đề Gi, Công an xã, các đơn vị liên quan cùng đội trưởng, đội phó và các thành viên đội dân phòng của 13 thôn trên địa bàn xã.

Nội dung huấn luyện được tổ chức theo hướng kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật với trang bị kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng ngừa và xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn tại địa bàn dân cư.

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