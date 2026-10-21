239 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026

(GLO)- Trong 2 ngày 20 và 21-10, tại xã Kông Chro (Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2026 cho 239 học viên thuộc lực lượng dân phòng của 6 xã: Kông Chro, Ya Ma, Đak Song, Sró, Chư Krey và Chơ Long.

Tại buổi huấn luyện, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC và CNCH; kiến thức về phòng cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; đồng thời được hướng dẫn cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng của 6 xã: Kông Chro, Ya Ma, Đak Song, Sró, Chư Krey và Chơ Long. Ảnh: Thúy Ngọ

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Thông qua phần thực hành, các học viên trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào xử lý tình huống giả định, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp và phối hợp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời được kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Đợt huấn luyện góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lực lượng dân phòng; tăng cường khả năng phối hợp, chủ động ứng phó ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.