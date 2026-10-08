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9 nhà khoa học Việt vào top 10.000 người có thứ hạng cao nhất thế giới

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, VTC News)

(GLO)- Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Theo danh sách này, Việt Nam có 9 nhà khoa học đang công tác trong nước góp mặt trong nhóm 10.000 người có thứ hạng cao nhất thế giới.

Theo đó, nhà khoa học Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh) là nhà khoa học Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong danh sách năm nay, đứng thứ 647 thế giới.

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Việc 9 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam góp mặt trong top 10.000 thế giới tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các nhà nghiên cứu nước ta trên bản đồ khoa học quốc tế. Ảnh minh họa: Ngọc Duy/VTC News

Xếp sau là nhà khoa học Trần Nguyễn Hải (Đại học Duy Tân) ở vị trí 2.629; nhà khoa học Dương Công Doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) đứng thứ 3.144; nhà khoa học Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) xếp thứ 3.597.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các nhà khoa học: Lê Thanh Tiệp (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) hạng 4.356; Nguyễn Phúc Cảnh (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) hạng 5.003; Hoàng Nhật Đức (Đại học Duy Tân) hạng 5.151; Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) hạng 5.427 và Trần Xuân Bách (Đại học Quốc gia Hà Nội) hạng 5.728.

Mở rộng phạm vi xếp hạng, năm 2026 có 75 nhà khoa học Việt Nam lọt nhóm 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Con số này tăng 2 người so với năm 2025.

Bảng xếp hạng do Elsevier công bố đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhà khoa học dựa trên nhiều chỉ số về thành tích nghiên cứu và mức độ được giới học thuật trích dẫn.

Các tiêu chí gồm: tổng số lượt trích dẫn, không tính các trích dẫn tự thân; chỉ số Hirsch (h-index); chỉ số Schreiber (hm-index) cùng số lượt trích dẫn đối với những công trình mà nhà khoa học là tác giả duy nhất, tác giả chính hoặc tác giả cuối.

Danh sách được phân chia thành 20 lĩnh vực khoa học và 174 lĩnh vực phụ, qua đó cho phép đánh giá ảnh hưởng của các nhà khoa học trong từng nhóm chuyên ngành.

Việc 9 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam góp mặt trong top 10.000 thế giới tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các nhà nghiên cứu Việt Nam trên bản đồ khoa học quốc tế. Đáng chú ý, một số gương mặt trong danh sách đã nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế về ảnh hưởng khoa học.

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