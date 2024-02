20 sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 17 thôn, làng dân tộc thiểu số

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Trọng Phương (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới.

(GLO)- Chiều 2-2, Đảng ủy xã Cư An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Thạnh và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Huệ.

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Am Yưp (SN 1990, trú tại làng Broch, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đón năm mới Giáp Thìn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc; hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

(GLO)- Chiều 29-1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2024 cho 76 quần chúng ưu tú đến từ 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.