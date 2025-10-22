Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe tải dưới 500 triệu - Lựa chọn đáng giá cho khách hàng Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hyundai Thành Công Thương Mại vừa giới thiệu dòng xe tải nhẹ mới mang tên Mighty N500 series, với giá khởi điểm từ 500 triệu đồng, hướng đến phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang cần phương tiện vận chuyển linh hoạt, hiệu quả.

Dòng xe Mighty N500 series bao gồm 3 phiên bản: N500A, N500LA và N550LA, sở hữu tải trọng từ 1,9 đến 2,7 tấn, chiều cao thùng lên tới 1,9m và chiều dài thùng tối đa 4,5m. Đây là bước nâng cấp đáng kể từ các mẫu xe tải nhẹ trước đây của Hyundai, mang đến giải pháp vận tải chuyên nghiệp, tối ưu cho điều kiện đường sá tại các đô thị Việt Nam.

glo-mighty-n500-1.jpg

Với thiết kế gọn gàng nhưng khả năng chuyên chở lớn, dòng xe này dễ dàng di chuyển trong các khu vực đông dân cư, đường hẹp hoặc khung giờ hạn chế. Chính vì vậy, Mighty N500 series được xem là “trợ thủ đắc lực” cho các chuyến giao hàng cần tốc độ và sự linh hoạt, đồng thời nâng cao hiệu suất khai thác mỗi ngày cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Thiết kế tối ưu cho cả người lái và hàng hóa

Không gian nội thất của Mighty N500 được thiết kế rộng rãi, tiện nghi và thân thiện với tài xế. Các nút điều khiển được bố trí khoa học, dễ thao tác mà không làm mất tập trung khi lái xe. Vô lăng trợ lực điện có khả năng điều chỉnh độ nghiêng, mang lại cảm giác điều khiển chắc chắn và linh hoạt cả khi đi đường trường lẫn đô thị. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm hai đèn sương mù trên nóc cabin, hỗ trợ vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

glo-mighty-n500-2.jpg

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm vận hành

Cả ba phiên bản của Mighty N500 đều sử dụng động cơ D4CB đạt chuẩn Euro 5, hoạt động theo cơ chế EGR (tuần hoàn khí xả), không cần dùng dung dịch Ure (AdBlue), giúp giảm chi phí và thời gian vận hành. Động cơ này cho công suất tối đa 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 294 Nm, giúp xe dễ dàng vượt dốc, chở nặng và duy trì hiệu suất ổn định ngay từ vòng tua thấp.

glo-mighty-n500-3.jpg

Chassis bền bỉ, phù hợp nhiều địa hình

Mighty N500 series được trang bị lốp 7.00R16 có khả năng chịu tải cao, thích hợp cho cả những cung đường dài hoặc địa hình phức tạp. Hệ thống nhíp sau được đặt ngoài khung, kết hợp với khung gầm chắc chắn, vệt bánh xe rộng và gầm xe cao, mang lại khả năng giữ thăng bằng tốt khi vào cua, giảm xóc và hạn chế hư hại hàng hóa khi vận chuyển. Hai bánh trước và sau có cùng kích thước, giúp xe ổn định hơn khi di chuyển.

glo-mighty-n500-4.jpg

Linh hoạt nhiều loại thùng - Phù hợp đa dạng nhu cầu vận chuyển

Dòng xe này hỗ trợ nhiều loại cấu hình thùng như: mui bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng composite và thùng đông lạnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển: từ nông sản, thực phẩm, gia cầm, điện máy đến hàng tiêu dùng nhanh.

Đặc biệt, N500LA và N550LA có chiều dài thùng lên đến 4,5m, phù hợp để chở các loại hàng cồng kềnh hoặc có khối lượng lớn. Xe vừa đảm bảo khả năng chuyên chở vượt trội, vừa có tính linh hoạt cao trong vận hành nội đô và liên tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10: "Cuộc chiến" giảm giá chưa có hồi kết

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10: "Cuộc chiến" giảm giá chưa có hồi kết

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Đầu quý IV cuộc đua giảm giá ô tô tại Việt Nam tiếp tục nóng với sự tham gia của loạt tên tuổi lớn như Toyota, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Kia... Các chương trình ưu đãi không hề hạ nhiệt mà còn được đẩy lên mức cao hơn, cho thấy áp lực lớn về doanh số và tồn kho đang đè nặng lên các hãng xe.

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

null