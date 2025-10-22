Xe tải dưới 500 triệu - Lựa chọn đáng giá cho khách hàng Việt

(GLO)- Hyundai Thành Công Thương Mại vừa giới thiệu dòng xe tải nhẹ mới mang tên Mighty N500 series, với giá khởi điểm từ 500 triệu đồng, hướng đến phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang cần phương tiện vận chuyển linh hoạt, hiệu quả.

Dòng xe Mighty N500 series bao gồm 3 phiên bản: N500A, N500LA và N550LA, sở hữu tải trọng từ 1,9 đến 2,7 tấn, chiều cao thùng lên tới 1,9m và chiều dài thùng tối đa 4,5m. Đây là bước nâng cấp đáng kể từ các mẫu xe tải nhẹ trước đây của Hyundai, mang đến giải pháp vận tải chuyên nghiệp, tối ưu cho điều kiện đường sá tại các đô thị Việt Nam.

Với thiết kế gọn gàng nhưng khả năng chuyên chở lớn, dòng xe này dễ dàng di chuyển trong các khu vực đông dân cư, đường hẹp hoặc khung giờ hạn chế. Chính vì vậy, Mighty N500 series được xem là “trợ thủ đắc lực” cho các chuyến giao hàng cần tốc độ và sự linh hoạt, đồng thời nâng cao hiệu suất khai thác mỗi ngày cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Thiết kế tối ưu cho cả người lái và hàng hóa

Không gian nội thất của Mighty N500 được thiết kế rộng rãi, tiện nghi và thân thiện với tài xế. Các nút điều khiển được bố trí khoa học, dễ thao tác mà không làm mất tập trung khi lái xe. Vô lăng trợ lực điện có khả năng điều chỉnh độ nghiêng, mang lại cảm giác điều khiển chắc chắn và linh hoạt cả khi đi đường trường lẫn đô thị. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm hai đèn sương mù trên nóc cabin, hỗ trợ vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm vận hành

Cả ba phiên bản của Mighty N500 đều sử dụng động cơ D4CB đạt chuẩn Euro 5, hoạt động theo cơ chế EGR (tuần hoàn khí xả), không cần dùng dung dịch Ure (AdBlue), giúp giảm chi phí và thời gian vận hành. Động cơ này cho công suất tối đa 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 294 Nm, giúp xe dễ dàng vượt dốc, chở nặng và duy trì hiệu suất ổn định ngay từ vòng tua thấp.

Chassis bền bỉ, phù hợp nhiều địa hình

Mighty N500 series được trang bị lốp 7.00R16 có khả năng chịu tải cao, thích hợp cho cả những cung đường dài hoặc địa hình phức tạp. Hệ thống nhíp sau được đặt ngoài khung, kết hợp với khung gầm chắc chắn, vệt bánh xe rộng và gầm xe cao, mang lại khả năng giữ thăng bằng tốt khi vào cua, giảm xóc và hạn chế hư hại hàng hóa khi vận chuyển. Hai bánh trước và sau có cùng kích thước, giúp xe ổn định hơn khi di chuyển.

Linh hoạt nhiều loại thùng - Phù hợp đa dạng nhu cầu vận chuyển

Dòng xe này hỗ trợ nhiều loại cấu hình thùng như: mui bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng composite và thùng đông lạnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển: từ nông sản, thực phẩm, gia cầm, điện máy đến hàng tiêu dùng nhanh.

Đặc biệt, N500LA và N550LA có chiều dài thùng lên đến 4,5m, phù hợp để chở các loại hàng cồng kềnh hoặc có khối lượng lớn. Xe vừa đảm bảo khả năng chuyên chở vượt trội, vừa có tính linh hoạt cao trong vận hành nội đô và liên tỉnh.