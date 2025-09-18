Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hyundai Ioniq 3 Concept ra mắt tại Munich 2025: Đột phá thiết kế và phạm vi 628 km

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hyundai trình làng Ioniq 3 Concept tại Munich 2025 với thiết kế Aero Hatch mới, phạm vi hoạt động 628 km, mở rộng dòng xe điện Ioniq năm 2026.

glo-hyundai-ioniq-3-1.jpg
Ioniq 3 sở hữu chiều dài 4.288 mm - tương đương các mẫu hatchback cỡ trung.

Thiết kế Aero Hatch độc đáo: Kết hợp giữa thể thao và thực dụng

Ioniq 3 sở hữu chiều dài 4.288 mm - tương đương các mẫu hatchback cỡ trung - nhưng lại gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình thể thao với phần mui xe vuốt dốc theo kiểu coupe và đầu xe thấp, tạo nên diện mạo năng động và khí động học tối ưu. Hyundai gọi phong cách này là “Aero Hatch”, sự kết hợp giữa thiết kế coupe hiện đại, ngôn ngữ thiết kế “Nghệ thuật Thép” với các đường gân sắc sảo và phần kính hậu dựng đứng - vừa tăng hiệu suất khí động học, vừa đảm bảo tính tiện dụng trong sử dụng hàng ngày.

glo-hyundai-ioniq-3-4.jpg
Điểm nhấn ở ngoại thất còn nằm ở cụm đèn Parametric Pixel đặc trưng của Hyundai.

Điểm nhấn ở ngoại thất còn nằm ở cụm đèn Parametric Pixel đặc trưng của Hyundai, được tinh chỉnh để tạo hiệu ứng chuyển màu độc đáo. Các chi tiết như bộ khuếch tán khí động học, cánh gió trong suốt hay vòm bánh xe cỡ lớn gợi ý về khả năng xuất hiện một phiên bản hiệu suất cao N Line trong tương lai.

Nội thất tối giản, bền vững và cá nhân hóa cao

Không chạy theo xu hướng màn hình cảm ứng cỡ lớn như phần lớn các đối thủ, khoang cabin của Ioniq 3 mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì tích hợp sẵn hệ thống giải trí, Hyundai cho phép người dùng sử dụng thiết bị cá nhân của mình và gắn trực tiếp lên bảng điều khiển - mở ra khả năng cá nhân hóa tối đa.

glo-hyundai-ioniq-3-5.jpg
Nội thất tối giản, bền vững và cá nhân hóa cao.

Vật liệu bên trong cũng phản ánh triết lý phát triển bền vững của hãng: ghế ngồi ôm thân được bọc bằng vải tái chế từ rác thải đại dương, các bề mặt nội thất sử dụng bột nhôm siêu nhẹ, phối hai tông màu vàng chanh và xám nhạt tạo cảm giác hiện đại và thân thiện với môi trường.

Hiệu suất và công nghệ: Kế thừa nền tảng của Kia EV4

Dù chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, Hyundai cho biết Ioniq 3 sẽ được phát triển trên nền tảng chung với Kia EV4, sử dụng hệ thống điện 400V thay vì 800V như các mẫu xe Ioniq trước đó. Dự kiến, xe sẽ có tùy chọn một hoặc hai mô-tơ điện, hai gói pin khác nhau, trong đó phiên bản hiệu suất cao có thể đạt phạm vi hoạt động lên tới 628 km sau mỗi lần sạc đầy.

glo-hyundai-ioniq-3-2.jpg
Dự kiến, xe sẽ có tùy chọn một hoặc hai mô-tơ điện, hai gói pin khác nhau.

Chiến lược mở rộng dòng Ioniq tại châu Âu

Với thiết kế đột phá, công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển bền vững, Hyundai Ioniq 3 hứa hẹn sẽ là quân bài chiến lược tiếp theo trong hành trình chinh phục thị trường xe điện toàn cầu. Khi chính thức ra mắt vào năm 2026, mẫu hatchback điện này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng danh mục Ioniq, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh của Hyundai trước các đối thủ châu Âu vốn có lợi thế sân nhà.

glo-hyundai-ioniq-3-3.jpg
Hyundai Ioniq 3 hứa hẹn sẽ là quân bài chiến lược tiếp theo trong hành trình chinh phục thị trường xe điện toàn cầu.
