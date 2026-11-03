Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Đức Cơ kiện toàn tổ chức các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-11, Đảng ủy xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định kết thúc hoạt động một số chi bộ, thành lập các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng đã công bố quyết định kết thúc hoạt động 7 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ xã; đồng thời công bố quyết định thành lập 10 đảng bộ, chi bộ phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

thuong-truc-dang-uy-xa-trao-quyet-dinh-tang-hoa-chuc-mung-cac-dang-bo-chi-bo-moi-thanh-lap-va-cac-dong-chi-duoc-chi-dinh-tham-gia-cap-uy-anh-thanh-tinh.jpg
Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đảng bộ, chi bộ mới thành lập và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy. Ảnh: Thanh Tịnh

Cụ thể, 10 tổ chức Đảng được thành lập gồm: Đảng bộ Công an xã; Đảng bộ Trường THPT Lê Hoàn; Đảng bộ Trường Tiểu học và THCS Trần Quốc Toản; Đảng bộ Trường Mầm non Họa Mi; Đảng bộ Trung tâm Y tế; Chi bộ khối Đảng; Chi bộ MTTQ và các đoàn thể; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội.

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, đổi mới công nghệ; đồng thời hoàn thiện cơ chế ươm tạo và nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả thực chất.

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Tin tức

(GLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá lợi ích công cộng của dự án, bảo đảm việc thu hồi đất bắt buộc có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người dân

Hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người dân

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về quản trị doanh nghiệp chứng khoán, kiểm soát cạnh tranh trên nền tảng số, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng và đổi mới chính sách phát triển nhà ở theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân.

Đảm bảo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số

Đảm bảo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-10, thảo luận ở tổ về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro, làm rõ phạm vi điều chỉnh, giảm thủ tục chồng chéo, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Sức khỏe

(GLO)- Trước thông tin xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại trường học ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10-2026, trong đó có ca tử vong, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị thống nhất đầu mối quản lý, chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên nguy cơ, hoàn thiện quy định theo hướng dễ thực hiện, phù hợp năng lực của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Tin tức

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Tin tức

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

null