Vùng biển Gia Lai có lốc xoáy, gió giật mạnh, đất liền mưa giông

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn, vùng biển và đất liền Gia Lai có mưa rào và giông, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cụ thể, ngày và đêm 12-10, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo khu vực xã đảo Nhơn Châu có mưa rào trong ngày và đêm 12-10. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã sau: Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Kông Chro, SRó, Ia Tul, An Toàn, Ân Tường, Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Canh Liên. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Ia Grai, Ia Krái, Chư Păh, Ia Khươl, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Lơ Pang, Hra, Đak Đoa, Đak Sơmei, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr, AlBá, Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, Kông Bơ La, Tơ Tung, An Khê, An Bình, Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Ya Ma, Chư Krey, Đăk Song, Chơ Long, Ayun Pa, Pờ Tó, Phú Thiện, Ia Hiao, Phú Túc, Ia Rsai, Uar, An Hòa, An Vinh, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lương, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Tây Sơn, Bình Phú, Bình An, Vân Canh, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.