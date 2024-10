Vợ chồng nghèo cưu mang cháu bé bị bỏ rơi

Ngay từ tấm bé, anh Ky đã rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ quan tâm chăm sóc, anh thường rơi nước mắt. Trong thâm tâm, anh luôn khao khát tình yêu thương của những người sinh ra mình. Bởi vậy, khi thấy bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, anh không khỏi động lòng thương xót.

Chị Kpuih Krak luôn xem cháu H’Linh như con ruột của mình. Ảnh: L.V.N

Đó là một buổi sáng vào tháng 2-2021, khi vợ chồng anh đang làm vườn thì bỗng nghe tiếng khóc yếu ớt từ dưới hố sâu hơn 5 m. Dùng đèn pin soi xuống, anh Ky tá hỏa khi phát hiện một cháu bé sơ sinh ở dưới hố.

“Khi thấy cháu bé, tôi bàng hoàng vô cùng. Sao cha mẹ lại có thể vứt bỏ cháu xuống đây? Tôi cùng mọi người trong làng xuống đưa cháu lên. Khi ấy, cháu được bọc trong một chiếc vỏ bao cám và vẫn còn chưa cắt dây rốn. Thật lạ kỳ là khi được đưa lên, cháu không khóc mà nhoẻn miệng cười khiến tôi càng thêm thương xót”-anh Ky nghẹn ngào.

Sau đó, bé gái được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh để chăm sóc. Qua thăm khám, bé nặng 2,8 kg với tình trạng sức khỏe khá yếu vì thiếu sữa và bị bỏ rơi dưới hố sâu lạnh lẽo trong nhiều giờ liền. Gia đình anh Ky báo cho UBND xã để thông báo tìm cha mẹ ruột của cháu nhưng không ai đến nhận. Thời gian ấy, chị Krak phải tạm gác lại công việc để khăn gói lên bệnh viện chăm sóc cháu bé.

Chị Krak hồi nhớ: “Lúc ấy, vợ chồng tôi đã có 2 đứa con. Tôi nghĩ mình có duyên với cháu và luôn có cảm giác cháu như con ruột của mình vậy. Nhiều người biết suy nghĩ ấy thì can ngăn vì vợ chồng tôi đã có 2 con rồi, nhà lại nghèo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm giữ cháu lại”.

Theo thời gian, bé gái bị vứt bỏ ngày ấy trở nên khỏe mạnh, lanh lợi với cái tên Kpuih H’Linh. Cháu đã hơn 3 tuổi và đang học mầm non ở điểm trường làng Grôn. Gia đình anh Ky thuộc diện hộ nghèo. Có thêm cháu H’Linh nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

Để có tiền nuôi 3 đứa con, anh chị không nề hà bất cứ công việc lao động chân chính nào. Từ phụ hồ, hái cà phê, cạo mủ cao su… miễn có người thuê thì vợ chồng anh lặn lội đi làm. Cậu con trai lớn Kpuih Hoàng dù mới 11 tuổi nhưng luôn sẵn sàng phụ cha mẹ trông coi nhà cửa và các em. Dẫu khó khăn nhưng căn nhà nhỏ thưng bằng những tấm tôn tạm bợ của anh chị vẫn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, nhất là dành cho bé H’Linh.

Hoàng chia sẻ: “Khi cha mẹ mới đưa em về, cháu rất bất ngờ nhưng cũng thích lắm. Cháu rất vui vì có thêm em gái. Khi cha mẹ đi làm, cháu cho H’Linh ăn rồi cõng em đi học”.

Cảm phục trước “tấm lòng vàng” của vợ chồng anh Ky, cuối năm 2023, Công an huyện Đức Cơ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) cùng với nhóm từ thiện “Nụ cười” vận động nguồn kinh phí xây dựng nhà tình thương diện tích 44 m2 trị giá 110 triệu đồng tặng gia đình anh chị. Ngoài ra, Công an huyện Đức Cơ cũng làm cầu nối cho anh Ky làm công nhân Công ty 75 (Binh đoàn 15) để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng Công an huyện Đức Cơ-cho biết: “Gia đình anh Ky nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Trước hành động cao cả của gia đình anh, hàng tháng, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên và kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần nuôi dạy các cháu tốt hơn”.