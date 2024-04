U23 Uzbekistan: 'thuốc thử' của U23 Việt Nam

Với hiệu số bàn thắng thua 7-0 so với Việt Nam (VN) là 5-1, Uzbekistan có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa là bảo vệ ngôi đầu bảng D.

Sự so sánh khập khiễng

Với 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0 để sớm giành vé vào tứ kết, đội U23 VN hôm nay đã thiết lập kỷ lục kiếm được số điểm nhiều nhất tại giải U23 châu Á, vượt qua thành tích kiếm được 5 điểm khi VN vào tứ kết giải 2022, thậm chí còn vượt xa 4 điểm ở vòng bảng mà sau đó đội VN đã vào đến chung kết giải 2018 được tổ chức ở Thường Châu (Trung Quốc).

Quá hào hứng, đã có cơ quan truyền thông đưa tin "U23 VN thiết lập cột mốc lứa Công Phượng, Quang Hải cũng chưa đạt được". Thông tin này còn so sánh đây là thành tích mà chưa có thế hệ nào của bóng đá VN đạt được cũng như đã tạo nên điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Thông tin này không sai khi dựa vào kết quả nhưng chưa đúng khi đi vào bản chất của các dữ liệu dẫn đến hiện tượng này. Lợi thế ban đầu là do VN nằm nhóm hạt giống số 2, nên tránh được 6 đội mạnh gồm 3 hạt giống nhóm 1 và 3 hạt giống nhóm 2 là Qatar, Ả Rập Saudi, Nhật Bản và Úc, Hàn Quốc, Iraq. Quan trọng hơn nữa là ngoài Uzbekistan thuộc nhóm hạt giống số 1 thì 2 đội Kuwait và Malaysia lại là 2 đội yếu nhất của nhóm hạt giống 3 và 4.

Nói đơn giản hơn để dễ hiểu, khi nói đến bóng đá châu Á của các khu vực Đông Nam Á thì các đội mạnh là Thái Lan, VN, Indonesia. Tương tự Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc; Trung Á là Uzbekistan, Tajikistan. Trung Đông là Ả Rập Saudi, Iran, Iraq, UAE, Qatar.

Chúng ta cùng nhìn lại số liệu qua 2 bảng thành tích thi đấu của đội VN tại 2 Cúp U23 châu Á 2018 và 2024 mà khi đó vị trí của bóng đá VN trên bảng xếp hạng của FIFA là 112 và giờ đây là 115. Tuy nhiên năm 2018, đội VN thuộc nhóm hạt giống số 4 khi bốc thăm chia bảng, bất lợi hơn rất nhiều so với đội VN năm 2024 là nhóm hạt giống số 2.

Chất lượng cầu thủ ra sao?

Về mặt chất lượng cầu thủ của U23 VN hiện nay, duy nhất tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thi đấu trọn vẹn 14 trận cho Đông Á Thanh Hóa qua 15 lượt đấu ở V-League 2023-2024. Tổng số phút thi đấu của Sơn là 1.215 so với thời gian tối đa là 1.260 phút (90 phút/trận). Những con số biết nói này cho thấy vì sao Sơn là thủ lĩnh của đội U23 VN hôm nay.

Những đồng đội của Sơn tại giải lần này là Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) quá ấn tượng với cú sút phạt rất đẹp mở tỉ số cho VN trong trận thắng Malyasia 2-0, tuy nhiên ở V-League 2023-2024, Khang chỉ thi đấu trên sân 387 phút dù có 7/15 trận ra sân trong đội hình xuất phát.

Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex Bình Dương), tác giả ấn định tỉ số chung cuộc thắng Malaysia 2-0 bằng cú sút phạt 11 m, có 551 phút thi đấu trong 5/14 trận đấu được xếp đá chính thức. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội VN tại giải trong trận thắng Kuwait 3-1 chỉ được thi đấu 162 phút sau 10/12 trận được đăng ký thi đấu. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Đông Á Thanh Hóa) còn ít hơn với 162 phút sau 11/15 trận.

Nguyễn Văn Trường, đồng đội của Tùng ở Hà Nội, thay thế vị trí của Nguyễn Đình Bắc cũng chỉ thi đấu 304 phút trong 12/13 trận. "Siêu dự bị" Bùi Vĩ Hào đã đóng góp trực tiếp 2 bàn thắng cùng một pha bóng đột phá dũng mãnh buộc đối phương phải phạm lỗi tạo điều kiện cho đội VN có quả phạt 11 m và chuyển thành bàn thắng. Hào, 21 tuổi, bắt đầu thi đấu cho Becamex Bình Dương từ V-League 2022 và đến nay anh đã có 52 lần ra sân ở V-League. Thế nhưng phải đến mùa 2023-2024, Vĩ Hào mới được ra sân thường xuyên.

Với những con số này, cho thấy các cầu thủ U23 VN lần này chưa ai khẳng định được mình ở V-League như thế hệ 2018 gồm những Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL); Đình Trọng (Sài Gòn FC); Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA); Bùi Tiến Dũng (Viettel)…

Thống kê đầy đủ những chi tiết này để chúng ta hiểu rằng dựa trên 2 trận thắng và sớm vượt qua vòng bảng để tâng bốc thế hệ cầu thủ hiện nay lên cao là hơi quá khiên cưỡng.

Sự bổ sung kịp thời

LĐBĐ Uzbekistan vừa thông tin đội Uzbekistan đã bổ sung 2 cầu thủ quan trọng (CLB chủ quản đồng ý cho họ trở về thi đấu) là Abbosbek Fayzullaev (CSKA Moscow) và Abdukodir Khusanov (RC Lens). Cải hai đều là tuyển thủ quốc gia Uzbekistan, cùng 20 tuổi, trong đó tiền vệ tấn công Fayzullaev đã có 3 bàn thắng cùng 8 đường chuyền thành bàn cho CSKA Moscow sau 18 lượt đấu ở giải vô địch quốc gia Nga. Giá trị chuyển nhượng hiện nay của Fayzullaev là 5 triệu euro.

Trong khi đó, trung vệ Khusanov, cao 1,86 m, đã thi đấu ở Champions League 2023-2024 khi đối đầu với Arsenal, Seville và được định giá 2 triệu euro.

Với sự bổ sung giờ chót này, Uzbekistan muốn gửi đến giải với lực lượng mạnh nhất để đạt mục tiêu ít nhất vào bán kết nhằm kiếm 3,5 suất, trong đó có 3 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 dành cho châu Á.

Với những gì đã thể hiện và làm được tại giải cho đến lúc này, các tuyển thủ U23 VN đã vượt qua được chính mình và đem lại niềm vui cùng sự hài lòng cho người hâm mộ. Giờ là lúc U23 VN thể hiện bản lĩnh, khẳng định năng lực của mình trước đương kim á quân Uzbekistan để qua trận đấu này, bóng đá VN ở cấp độ U23 nhận biết rõ hơn mình đang ở đâu!

Cần bảo toàn lực lượng

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2024, Việt Nam có cùng 6 điểm với Uzbekistan nhưng tạm đứng thứ 2 vì kém hơn về chỉ số phụ. Kết quả màn so tài trực tiếp giữa 2 đội vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 23-4 (VTV5, FPT Play) sẽ phân định vị trí nhất, nhì bảng D chung cuộc.

Theo điều lệ Giải U23 châu Á 2024, đội nhì bảng D sẽ chạm trán đội nhất bảng C ở tứ kết. Qua 2 lượt trận, Ả Rập Saudi toàn thắng và tạm đứng đầu bảng C với khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Ả Rập Saudi là đương kim vô địch U23 châu Á và cũng là ứng viên tranh "ngôi vương" giải đấu kỳ này.

Việt Nam và Uzbekistan đã sớm giành quyền vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2024 và cả 2 đội bóng đều không muốn chạm trán đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Trong lịch sử giải đấu, Việt Nam từng thua Uzbekistan ở trận chung kết Giải U23 châu Á năm 2018.

Bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp nhưng U23 Việt Nam vẫn có cơ hội để giành chiến thắng nếu biết khai thác vào khuyết điểm của U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đang dính "bão" chấn thương nên nhiều khả năng ban huấn luyện sẽ tính đến phương án bảo toàn lực lượng trước khi bước vào vòng tứ kết giải đấu.

T.Phước