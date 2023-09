Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh nhân dịp khai giảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường", sáng 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và tặng quà cho học sinh tại các trường học trên dọc tuyến quốc lộ do đơn vị phụ trách.