Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 2002) và Đỗ Thị Kiều My (SN 2004, cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.