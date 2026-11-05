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Truy xét cặp nam nữ chuyên trộm bia, nước ngọt của các tiệm tạp hóa

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã truy xét làm rõ cặp nam nữ đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp bia và nước ngọt ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn 2 phường Diên Hồng và Hội Phú.

Theo đó, ngày 3-11, Công an phường Diên Hồng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 cặp nam nữ đi trên 1 xe máy đến các tiệm tạp hóa, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp.

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T. và Q. liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp bia, nước ngọt tại các tiệm tạp hóa. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh làm rõ. Đến ngày 4-11, đơn vị đã triệu tập 2 đối tượng có hành vi trên là N.T.T. (SN 2008, trú tại xã Kon Gang) và P.N.Q. (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, T. và Q. khai nhận đã thuê 1 chiếc xe máy để thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ riêng trong ngày 3-11, 2 đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp các tiệm tạp hóa rồi mang bán ở cùng 1 tiệm tạp hóa trên đường Lê Lợi (phường Pleiku) để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 50 phút, cả 2 đến tiệm tạp hóa trên đường Trường Chinh (phường Hội Phú). T. dựng xe ở ngoài cho Q. đi bộ vào trong lấy trộm 1 thùng bia Saigon rồi mang đi bán lấy 150 nghìn đồng.

Chiều cùng ngày, cả 2 tiếp tục trộm 1 thùng bia Heineken ở tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú) mang bán lấy 340 nghìn đồng.

Đến khoảng 19 giờ, T. và Q. đã trộm 3 lốc bò húc ở tiệm tạp hóa trên đường Lê Thánh Tôn (phường Diên Hồng) rồi mang bán lấy 150 nghìn đồng. Khoảng 1 tiếng sau, 2 đối tượng đã trộm 4 lon nước ngọt ở tiệm tạp hóa trên đường Trần Nhật Duật (phường Diên Hồng) mang bán lấy 36 nghìn đồng.

Hiện Công an phường Diên Hồng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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