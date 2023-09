Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh

(GLO)- Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức một số hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, phòng-chống ma túy, trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trong đầu năm học 2023-2024.

Theo đó, căn cứ Công văn số 2006/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 4-8-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ của các Trung tâm và cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật với các đơn vị trường học, ngày 11-9, Trường THPT Phan Bội Châu đã phối hợp với Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Sánh bước yêu thương” tại trường.

Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc do trẻ em khuyết tật thuộc Cơ sở Thiên Phước và học sinh Trường THPT Phan Bội Châu biểu diễn. Tại buổi giao lưu, các đại biểu tham dự và cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đã quyên góp ủng hộ cho trẻ em khuyết tật của cơ sở Thiên Phước số tiền gần 10,3 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đây là một trong những tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhằm giáo dục học sinh về sứ mệnh đồng hành với người khuyết tật và những người kém may mắn trong xã hội; góp phần xây dựng một xã hội không rào cản và luôn bình đẳng cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng.

Ngoài ra, để giúp học sinh trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy, nắm vững pháp luật về an toàn giao thông, nhà trường đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; phòng-chống ma túy và các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 900 học sinh.

Được biết, sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của nhà trường nhằm hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường”.