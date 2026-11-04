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Trộm xe máy của công nhân cạo mủ cao su, 3 đối tượng bị khởi tố

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực (Binh đoàn 15) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan đến vụ 1 nữ công nhân cạo mủ cao su bị mất trộm xe máy ở xã Ia Chia.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 12-8-2026, chị N.T.T. (SN 1988) là thợ khai thác của Đội 12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha đi cạo mủ cao su tại làng Kom, xã Ia Chia. Chị dựng chiếc xe trong vườn cao su để làm việc.

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Cơ quan Điều tra hình sự khu vực (Binh đoàn 15) đã khởi tố 3 đối tượng. Ảnh: Duy Hải

Đến khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, khi cạo mủ xong, chị T. trở ra vị trí cất xe thì phát hiện đã bị kẻ gian lấy cắp.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực (Binh đoàn 15) đã phối hợp cùng Công an xã Ia Chia khẩn trương xác minh làm rõ. Đến ngày 15-8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm: Siu Doan (SN 2008), Puih Inh (SN 2006) và Puih Diu (SN 2009), cùng trú tại xã Ia Chia.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực (Binh đoàn 15) đã thu giữ chiếc xe mà các đối tượng đang cất giấu để làm thủ tục trả lại cho chị T.

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