Người dân vùng biên Ia Chia mòn mỏi chờ tu sửa đường sá

(GLO)- Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài. Người dân nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi tuyến đường được tu sửa để đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Xã Ia Chia nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, giữ vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hạ tầng giao thông xuống cấp, chậm được cải thiện đã trở thành lực cản đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiều tuyến đường ở xã Ia Chia xuống cấp sau thời gian dài xây dựng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, nhiều tuyến đường kết nối giữa các khu vực có kinh tế phát triển với trung tâm xã bị hư hỏng nặng. Đơn cử như tuyến đường liên xã Ia Krái - Ia Chia dài khoảng 6 km, kết nối từ ngã ba Xe Tăng (xã Ia Krái) đến trung tâm xã Ia Chia.

Tuyến đường này được xây dựng từ năm 2010, có mặt đường rộng 3,5 m, trải nhựa. Tuy nhiên, khoảng 6 năm trở lại đây, lớp nhựa mặt đường gần như bong tróc hoàn toàn, để lộ nền đường nham nhở, đá dăm lởm chởm, khiến các phương tiện phải di chuyển xuống cả lề đường để tránh những vị trí hư hỏng.

Anh Đặng Ngọc Việt (phường Thống Nhất) cho hay: “Tôi thường đi bỏ hàng thiết bị điện tại nhiều xã ở khu vực phía Tây nhưng chưa thấy nơi nào đường vào trung tâm xã lại xuống cấp nghiêm trọng như Ia Chia.

Khoảng cách từ trung tâm Pleiku đến xã không quá xa như một số xã khác nhưng chi phí cho nhiên liệu và bảo dưỡng xe lại tốn hơn khá nhiều vì đường xấu, gồ ghề. Giá các mặt hàng, vì vậy, khi đến tay bà con nơi đây cũng cao hơn”.

Làng Nú II (xã Ia Chia) là khu vực đông dân cư, hoạt động buôn bán khá nhộn nhịp với nhiều hộ kinh doanh. Thế nhưng, người dân nơi đây cũng chịu cảnh khốn khổ vì tuyến đường xuống cấp. Hai bên lề đường bị xói lở do nước cuốn, để lộ ra lớp đá nhọn lởm chởm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ở nhiều điểm còn xuất hiện ổ gà, ổ voi và hiện tượng sụt lún; người dân phải cắm cành cây cảnh báo vì đã từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Đường bị xói lở, lộ ra những viên đá to nguy hiểm. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phùng Văn Kỳ (làng Nú II) chia sẻ: “Xã Ia Chia cách Pleiku chỉ hơn 50 km nhưng di chuyển mất gần 2 giờ đồng hồ vì đường sá trắc trở. Hầu hết tuyến đường trải nhựa đều đã làm từ lâu, gánh chịu nhiều xe tải trọng lớn nên đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đáng nói, ổ gà, ổ voi trên đường rất nhiều, học sinh đi lại hàng ngày tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Chưa kể nông sản của bà con phải bán với giá thấp, mua lại hàng hóa tiêu dùng với giá cao”.

Mặt đường đã bong tróc lớp nhựa sau nhiều năm xây dựng. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Ia Chia - cho biết: Tuyến đường liên xã từ tỉnh lộ 664 đến quốc lộ 14C qua trung tâm xã Ia Chia là con đường huyết mạch kết nối địa phương với các khu vực lân cận. Tuyến đường dài khoảng 31 km, đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua.

Theo ông Hòa, đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh. Chính quyền xã đã nhiều lần tổng hợp kiến nghị của người dân, đề xuất cấp trên xem xét đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, theo phản hồi của Sở Xây dựng, việc triển khai phải chờ nguồn vốn ODA và hiện chưa xác định được thời điểm thực hiện.

“Đối với các tuyến đường thuộc cấp xã quản lý, xã vẫn thường xuyên tu sửa, nâng cấp bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Chúng tôi mong cấp trên sớm xem xét, bố trí vốn để nâng cấp tuyến đường huyết mạch này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giúp việc giao thương đến xã biên giới thuận lợi hơn” - ông Hòa kiến nghị.