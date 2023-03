(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, báo điện tử vietnamnet.vn, giá thép trong nước ngày 28-2 tăng mạnh so với tuần trước. Đây cũng là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp tính từ đầu năm 2023 đến nay. Đáng chú ý, có doanh nghiệp tăng hơn 1 triệu đồng cho mỗi tấn thép.

(GLO) - Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng 1 và tăng so 0,97% tháng 12-2022. Bên cạnh đó, CPI trong tháng đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.