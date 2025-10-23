Tỉnh Gia Lai khuyến cáo ngư dân chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(GLO)- Chiều 23-10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND 15 xã, phường ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Đề Gi. Ảnh: Trọng Lợi

Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 5.777 tàu cá/40.439 ngư dân hành nghề khai thác thủy hải sản ở các ngư trường trong và ngoài tỉnh.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 23-10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14 giờ ngày 23-10. Ảnh: ĐVCC

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.