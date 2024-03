Tìm người điều khiển và phương tiện liên quan vụ va chạm giao thông trên đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tìm người điều khiển và phương tiện liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra lúc 13 giờ 18 phút ngày 8-3-2024 trên đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 12, phường Yên Đỗ.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ va chạm giao thông.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 18 phút ngày 8-3-2024, tại trước số nhà 335 Lý Thái Tổ (tổ 12, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô BKS 81B2-21813 do Nguyễn Thị Linh Nhi (SN 2000) điều khiển lưu thông từ hướng đường Vạn Kiếp đi Lê Thánh Tôn. Khi tới vị trí trên, xe của Nhi xảy ra va chạm với 1 xe mô tô màu xanh đen đang quay đầu xe qua đường tại đầu dải phân cách (chưa xác định được người điều khiển và biển số xe).

Sau khi xảy ra va chạm xe mô tô 81B2-21813 ngã nằm xuống đường, Nhi bị thương còn xe mô tô chưa xác định được biển số không bị ngã và tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Công an TP. Pleiku đề nghị ai là người điều khiển xe mô tô không rõ biển số liên quan đến vụ va chạm giao thông trên nhanh chóng đến Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) để làm rõ vụ việc. Các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và người dân có thông tin về người điều khiển xe mô tô và chiếc xe mô tô liên quan vụ va chạm giao thông nói trên thì thông báo cho Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) theo địa chỉ số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 0968892279, gặp Thượng úy Nguyễn Thiên Cầm) để phối hợp giải quyết theo quy định.