Tìm người bị hại trong vụ án mua bán người

Gia Lai xử phạt 1 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin “báo chốt” lực lượng Cảnh sát Giao thông trên mạng xã hội (GLO)- Ngày 28-11, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt ông L.H.T. (SN 1991, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai) có hành vi đăng tải thông tin có nội dung “báo chốt” lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội.

Gia Lai: Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của khách hàng (GLO)-Chiều 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku), cán bộ tín dụng một Ngân hàng thương mại cổ phần ở Gia Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thừa Thiên - Huế: Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bạn nhậu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp cùng Công an H.Phú Lộc, Công an xã Vinh Hiền truy tìm một nghi phạm dùng kéo đâm tử vong bạn nhậu.

Ngăn chặn tội phạm mua bán người Thực tiễn cho thấy tội phạm mua, bán người đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị hại. Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng đến công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, đồng thời xác định bảo vệ quyền cho nạn nhân mua bán người là trọng tâm của Việt Nam trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này, góp phần bảo đảm quyền con người.

Xử phạt tài xế đổ 16 con lợn chết xuống sông Ba (GLO)-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro vừa ký Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với ông Đinh Duy Phương (SN 1986, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) với số tiền 5,5 triệu đồng.

Gia Lai: Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng (GLO)-Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được Đỗ Minh Hiếu (SN 1989, trú tại TP.Pleiku), nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã nhận hối lộ với số tiền hơn 2 tỷ đồng để giải quyết nhanh thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bình Định: Đâm chết vợ cũ trong ngày sinh nhật con trai Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, một người đàn ông ở Bình Định ra tay đâm chết vợ cũ.

Lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê xe tải, trục lợi hơn 1 tỉ đồng mỗi tháng Lợi dụng danh nghĩa báo chí, bị can Lê Danh Tạo cùng vợ và em vợ lập công ty truyền thông đứng ra bảo kê xe tải, thu lợi bất chính 1 tỉ đồng mỗi tháng.

Bắt nhóm lợi dụng danh nghĩa báo chí để “bảo kê” trục lợi (GLO)- Lợi dụng danh nghĩa công tác tại một số cơ quan báo chí, nhóm nghi phạm thuộc một gia đình ở Hà Tĩnh nhận bảo kê cho các xe tải vi phạm luật giao thông để trục lợi hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.



Nhận làm thủ tục xin cấp Visa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (GLO)-Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Gương (SN 1989, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắk Nông: Khởi tố bị can cho vay nặng lãi đến 684%/năm Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông) vừa khởi tố 1 bị can cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 684%/năm.

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy về an toàn giao thông cho giáo viên (GLO)- Sáng 25-11, tại TP. Pleiku, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tổ chức chương trình giới thiệu Dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023-2024 và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT cho giáo viên tham gia dự án.

Vợ nhậu say, chém chồng 38 nhát dẫn đến tử vong Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người vợ dùng dao chém chồng 38 nhát khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Mâu thuẫn với vợ, gã chồng đâm con nguy kịch Mâu thuẫn với vợ, gã chồng ở Quảng Nam cầm kéo đâm con ruột mới 22 ngày tuổi.

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa Pleiku và Ia Grai (GLO)- Công an các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Thống Nhất (TP. Pleiku) và Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.

Vụ 2 nữ tiếp viên hàng không bị bắt do nghi xách ma túy sang Hàn Quốc: Tòa tuyên vô tội Tòa cấp sơ thẩm tại Hàn Quốc đã tuyên vô tội đối với 2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt trước đó do bị nghi xách ma túy sang nước này. Tuy nhiên, 2 nữ tiếp viên chưa được về nước vì đang trong thời gian kháng cáo.

Cựu cán bộ trại tạm giam trộm 42 chiếc điện thoại, trị giá gần 1 tỉ đồng Sau khi cạy cửa, lẻn vào cửa hàng Biluxury trộm cắp 1 điện thoại iPhone 6s, quần áo và tiền mặt, Khánh tiếp tục đột nhập vào bên trong cửa hàng FPT trộm cắp 41 chiếc điện thoại di động...

