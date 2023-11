Tìm người bị hại liên quan vụ án Phan Mạnh Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Sê tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh học đường cho cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pal.