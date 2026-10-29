Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các thành viên đoàn giám sát, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cùng các sở, ngành tập trung phân tích làm rõ dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2021- 2025 ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 784 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Tiến Sỹ

Các thành viên đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của việc triển khai dự án tại các địa phương, đặc biệt là nhiều dự án trì trệ kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn lực đầu tư và công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Từ đó, các thành viên đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành, địa phương đối chiếu danh mục, số lượng, tình trạng dự án; loại trừ trùng lặp giữa các địa bàn, giữa dự án của chủ đầu tư hạ tầng và dự án của doanh nghiệp thứ cấp; thống nhất giai đoạn thống kê, thời điểm cập nhật và phân loại tiến độ.

Đồng thời, thống nhất số liệu báo cáo giữa cấp tỉnh và cấp xã, làm cơ sở để đoàn giám sát tổng hợp, đánh giá. Đề nghị các sở, ngành làm rõ các dự án chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, căn cứ pháp lý và phương án xử lý; cung cấp số liệu vốn thực hiện, nghĩa vụ ngân sách, lao động địa phương, ưu đãi mà các chủ đầu tư đã hưởng và kết quả kiểm tra môi trường …

Theo yêu cầu của đoàn giám sát, đại diện Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế đã báo cáo, phân tích làm rõ thêm kết quả thu hút đầu tư; tình hình hoạt động các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong và ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp; công tác quản lý các dự án và nhóm giải pháp triển khai các dự án đầu tư, nhất là những dự án trì trệ kéo dài

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt khẳng định: Số liệu và dữ liệu về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 cũng như các nhóm giải pháp về quản lý nhà nước và các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải trình về tiến độ một số dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm. Ảnh: Tiến Sỹ

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng chí Trương Văn Đạt yêu cầu Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thiện lại báo cáo tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý báo cáo phải có sự thống nhất về số liệu, cơ sở dữ liệu về đất đai và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; phân tích làm rõ các nhóm liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư; tác động chính sách tiền tệ và các tác động khác đối với các dự án; cơ chế về giá đất các dự án, hiệu quả kinh tế-xã hội của các nhóm dự án; nhóm giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ…