Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/9/2023, toàn quốc có 881.229 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 26.871 doanh nghiệp (3,15%) so cùng kỳ năm 2022; có 115.935 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3.602 doanh nghiệp (3,21%) so cùng kỳ; số doanh nghiệp khôi phục kinh doanh là 23.260 doanh nghiệp, tăng 1.340 (6,11%) so với cùng kỳ năm 2022; số doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh là 80.532 doanh nghiệp, tăng 7.025 doanh nghiệp (9,56%); Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 42.450 doanh nghiệp, giảm 3.932 doanh nghiệp (8,48%) so cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (132.818 doanh nghiệp).

Riêng trong quý III/2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 59.559 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, tăng 18% so cùng kỳ năm 2022 (50.459 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 10/17 lĩnh vực, gồm: tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (465 doanh nghiệp, tăng 15,1%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (240 doanh nghiệp, tăng 14,3%); thông tin và truyền thông (985 doanh nghiệp, tăng 6,9%); sản xuất phân phối, điện, nước, gas (816 doanh nghiệp, tăng 5,2%); khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (3.533 doanh nghiệp; tăng4,5%); kinh doanh bất động sản (1.827 doanh nghiệp, tăng 3,3%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (692 doanh nghiệp, tăng 3,1%); công nghiệp chế biến, chế tạo (5.631 doanh nghiệp, tăng 0,9%); khai khoáng (362 doanh nghiệp, tăng 0,8%); xây dựng (6.305 doanh nghiệp; tăng 0,2%).

Số liệu trên cho thấy, nhờ những hành động và chính sách hiệu quả của Chính phủ, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, niềm tin của các doanh nghiệp được củng cố.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Tổng cục Thống kê cho thấy những dự báo lạc quan hơn trong quý III và quý IV/2023. Theo đánh giá của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động sản xuất, kinh doanh quý III/2023 tích cực hơn quý II/2023 với 67,6% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh quý III/2023 so với quý II/2023 tốt hơn và giữ ổn định (30,1% tốt hơn và 37,5% giữ ổn định), 32,4% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn hơn. Dự báo quý IV/2023 khả quan hơn quý III/2023 với 76,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh quý IV/2023 so với quý III/2023 tốt hơn và giữ ổn định (39,1% tốt hơn, 37,2% giữ ổn định), 23,7% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn hơn…

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhấn mạnh, với nhìn nhận doanh nghiệp là lực lượng chủ lực trong xây dựng kinh tế, thì doanh nhân chính là lực lượng nòng cốt giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành đội ngũ doanh nghiệp của đất nước. Với số lượng doanh nghiệp hiện nay, đội ngũ doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp đã đạt con số 2 tới 3 triệu người, còn nếu tính tất cả những người làm kinh doanh, những hộ kinh doanh cá thể thì đội ngũ doanh nhân có thể đạt tới 10 triệu người. Đây là một nguồn nhân lực đặc biệt của đất nước, có vai trò quan trọng trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của nước Việt Nam thời kỳ mới.

Một niềm vui lớn đối với các doanh nhân trong dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam năm nay là được đón chào Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghị quyết mới với những nội dung mới trong quan điểm, định hướng và giải pháp để phát triển, phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam chắc chắn sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của các doanh nhân nước ta, góp phần để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ tiên phong thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam mong muốn và khẳng định sẽ nỗ lực vươn lên, đoàn kết, hợp tác dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hiện nay cũng như trong tương lai để cùng nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu, kết quả đạt được của giới doanh nhân Việt Nam trong thời gian qua, ngoài sự nỗ lực hết mình của các doanh nhân, còn có yếu tố quyết định là sự lãnh đạo cùng sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nhân Việt Nam xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc và cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tới Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương đã luôn ủng hộ, kiến tạo và hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Phạm Thị Nhung nhấn mạnh, năm 2023 là một năm đầy thử thách với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng chung từ những khó khăn của kinh tế thế giới. Ở trong nước, có những lúc hệ thống ngân hàng cũng phải đối mặt với những thách thức, khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, VPBank vẫn luôn có sự chuẩn bị tốt về năng lực vốn và có những hành động cụ thể hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, cá nhân duy trì hoạt động và tăng trưởng.

Hiện tại, VPBank đã huy động thành công hàng tỷ USD nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế, đặc biệt mới đây, Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã ký Cam kết khoản vay song phương với VPBank trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam.

Đặc biệt, VPBank đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng của thương vụ bán 15% cổ phần cho đối tác là 1 trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất của Nhật Bản. Những việc này sẽ giúp VPBank có nguồn vốn vững mạnh cho phép chúng tôi mở rộng khả năng hỗ trợ các khoản tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án phát triển xanh, các dự án hạ tầng… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bên cạnh đó, VPBank cũng đã thực hiện một loạt những giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm giảm lãi suất cho khách hàng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Gần đây nhất, VPBank đã dành một gói vay trị giá 13.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 5%/năm để hỗ trợ khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh. VPBank xác định, ngân hàng phải đồng hành cùng doanh nghiệp. Với những nỗ lực đó, tăng trưởng tín dụng của VPBank từ đầu năm tới nay đã vượt mức 20%, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành…