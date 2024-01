Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.