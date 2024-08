Thơ Hà Hoài Phương: Cảm thu

(GLO)- Do là chỗ thân tình nên tôi vẫn gọi người phụ nữ U80 Nguyễn Thị Hồng Hợp (trú tại tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) là chị. Mặc dù tuổi đã cao nhưng chị vẫn giữ cái tính mê đọc sách từ ngày còn son trẻ.

(GLO)- Thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đã rất say mê chuyền tay nhau đọc thơ của mấy nhà thơ nữ phía Nam như: Lê Thị Kim, Song Hảo, Đinh Thị Thu Vân... Chị Vân khi ấy rất nổi tiếng với 2 bài thơ “Nếu không có ngày ba mươi tháng tư” và “Con tem quân đội”.

(GLO)- Tại Hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc toàn quốc năm 2024 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức từ ngày 1 đến 4-8, đoàn nghệ nhân Gia Lai đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

(GLO)- Ba học sinh lớp 10 tại Hà Nội được lựa chọn từ cuộc thi “Những điều tự hào về thành phố của tôi” (The pride of my town) dành cho học sinh trung học sẽ tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 25-8.