Ngắm linh vật Rồng độc đáo qua góc nhìn sáng tạo của các họa sỹ trẻ

1. Linh vật rồng trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sau khi hoàn thiện đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Hình ảnh một con rồng vàng uốn lượn, với đôi mắt rực sáng thể hiện rõ sự uy nghiêm, dũng mạnh. Và người lên ý tưởng, trực tiếp đắp linh vật rồng chào Xuân Giáp Thìn 2024 là Thiếu tá Hồ Thanh Hùng (Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku).

Thiếu tá Hùng chia sẻ: “Rồng là linh vật trừu tượng, thể hiện sức mạnh và quyền lực. Do đó, ngay khi được Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự tin tưởng, giao nhiệm vụ, tôi đã tham khảo khá nhiều hình mẫu trước khi bắt tay vào phác thảo. Tôi đã kết hợp sức mạnh của nhiều loài vật trong tạo hình rồng của mình, như: Sừng linh dương, chân chim ưng, đuôi và vảy cá,... Miệng rồng đang ngậm quả châu, chân rồng quắp theo thỏi vàng và đồng tiền vàng. Điều này thể hiện ước vọng về tài lộc trong năm mới”.

Theo thiếu tá Hùng, chất liệu chính để đắp hình rồng là cát, xi măng, sắt, thép. Đầu tiên, anh nhờ đồng nghiệp hàn các khung sắt để làm trụ cho rồng bay lượn quanh. Tiếp đến, anh dùng lưới sắt để tạo hình rồng và cát trước khi trộn với xi măng đắp lên thành hình rồng phải được phơi khô, sàng lọc thật kỹ. “Khó nhất là hoàn thiện phần đầu rồng và lâu nhất là tạo vảy rồng. Có nhiều chi tiết rất nhỏ như tạo hình đôi mắt, chiếc sừng và răng cho đầu rồng. Mình mất cả ngày để làm nhưng xong rồi không hài lòng lại bỏ đi làm lại. Hay như tạo vảy rồng. Từng lớp vảy xếp chồng từ đuôi lên đầu phải thật hài hòa cả về vị trí lẫn kích thước theo chiều hướng to dần. Mất hơn 2 tháng, tôi mới hoàn thiện tác phẩm với chiều cao 2,2m và dài 6m”-Thiếu tá Hùng cho hay.

Trước đó, Thiếu tá Hùng cũng được đơn vị tin tưởng, giao đắp linh vật hổ, và mèo để chào Xuân mới. Vì là tay ngang nên mỗi khi nhận nhiệm vụ, anh luôn chủ động nghiên cứu và lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người để các tác phẩm ngày càng sống động hơn. “Năm đầu tiên đắp linh vật hổ, mình chưa có kinh nghiệm nên tác phẩm hoàn thiện vẫn chưa thật sự sống động. Đến linh vật mèo thì đỡ hơn và đến linh vật rồng thì được nhiều người khen ngợi, bản thân cũng thấy rất vui!”-Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Đề cập đến linh vật chào Xuân, Thiếu tá Trần Vân Nam-Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku trao đổi: Đắp linh vật rồng là điểm nhấn trong việc xây dựng cảnh quan môi trường chào Xuân Giáp Thìn 2024. Ngoài đắp linh vật, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ sơn sửa lại các dãy nhà làm việc, trồng mới và củng cố vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên,...Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết đến Xuân về.

2. Với đôi tay khéo léo, ông Nguyễn Hữu Bình (thôn Ia Rôk, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) đã tạo hình nhiều linh vật khác nhau từ 2 cây cảnh trước nhà. Đó là 2 cây xanh được ông trồng từ hơn 10 năm trước. “Ngay khi trồng, tôi đã có ý nghĩ sẽ tạo hình con vật từ cây. Vậy nên thay vì trồng ở khoảng đất trống trước sân, tôi trồng 2 cây cách nhau hơn 1m và sát tường trước hiên nhà. Tán thấp, tôi đan lại với nhau thành hình của 2 con công áp vào tường, tạo thành bức bình phong. Ngọn cây tôi để vươn cao, phủ kín hiên nhà vừa tạo bóng mát, vừa dễ dàng cho việc tạo hình theo ý thích”-ông Bình trải lòng.

Để uốn hình rồng, từ tháng 9-2023, ông bắt tay vào tỉa cành, lá; dùng dây kẽm uốn các cành cây, tạo hình chi tiết đầu rồng, đuôi rồng và độ uốn lượn của thân rồng. “Rồng là con vật trừu tượng nên tôi hình dung sao thì làm vậy. Ở khoảng giữa thân hình rồng đang uốn lượn, tôi tạo thêm vòng tròn may mắn. Phần đầu rồng, ngoài 4 chiếc râu, tôi tạo hình miệng há rộng, mắt hướng về phía trước với mong muốn năm mới sẽ chào đón những điều mới mẻ. Ngày 29 Tết, tôi cắt tỉa lại 1 lần nữa, sau đó giăng đèn nhấp nháy, làm bật lên các chi tiết, tạo điểm nhấn trên thân rồng”-ông Bình bộc bạch. Linh vật rồng của gia đình ông Bình dài 9m, uốn lượn dọc mái hiên nhà. Và cũng như các gia đình khác, gia đình ông cũng gửi ước vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc và nhiều may mắn.