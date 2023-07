Tạm giữ 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh

(GLO)- Tối 7-7, theo Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi; trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.