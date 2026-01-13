Suzuki e-Access trình làng: Xe máy điện 55 triệu đồng, phạm vi 95 km cho mỗi lần sạc

(GLO)-Suzuki vừa chính thức mở bán mẫu xe máy điện e-Access tại thị trường Ấn Độ với mức giá quy đổi khoảng 55 triệu đồng, trang bị đủ dùng cho đô thị, ngang ngửa phân khúc CUV e.

Được định vị trong phân khúc xe điện đô thị phổ thông, sở hữu trang bị vừa đủ và thông số tương đương Honda CUV e:, E-Access được xem là cái tên đáng chú ý nếu Suzuki cân nhắc đưa mẫu xe này về Việt Nam.

Suzuki e-Access. Ảnh: S.T

Thị trường xe máy điện trong nước đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, khi các hãng lớn liên tục có động thái mới nhằm giành thị phần. Honda thời gian gần đây đã chốt giá bán chính thức cho CUV e:, đồng thời giới thiệu thêm mẫu concept UC3 và điều chỉnh giảm giá ICON e: để mở rộng tệp khách hàng đô thị. Trong khi đó, VinFast vẫn duy trì lợi thế sân nhà với nhịp độ nâng cấp đều đặn về pin, phần mềm và trang bị trên toàn bộ dải sản phẩm xe máy điện.

Ở bức tranh toàn cầu, Suzuki cũng đã chính thức nhập cuộc. Hãng xe Nhật Bản mới đây đưa vào kinh doanh mẫu xe máy điện đầu tiên mang tên e-Access tại Ấn Độ. Với mức giá không quá cao so với mặt bằng xe điện phổ thông, e-Access nhanh chóng thu hút sự quan tâm và đặt ra câu hỏi về khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai gần.

Suzuki e-Access được phát triển từ nền tảng của mẫu Access 125 quen thuộc, hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Thiết kế mang đậm phong cách scooter cỡ nhỏ đặc trưng tại Ấn Độ, với thân xe gọn gàng, phần đuôi tròn bầu, tư thế lái thân thiện và kích thước phù hợp với đa số người dùng.

Về vận hành, e-Access sử dụng mô-tơ điện công suất 4,1 kW, kết hợp pin LFP dung lượng 3,07 kWh. Theo công bố của hãng, mẫu xe này có thể di chuyển tối đa khoảng 95 km sau mỗi lần sạc đầy, tốc độ tối đa đạt 71 km/giờ. Những thông số này không quá nổi bật, song vẫn nhỉnh hơn Honda CUV e: hiện đang bán tại Việt Nam, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Mẫu xe điện đầu tiên của Suzuki được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Ride A và Ride B, đồng thời tích hợp chế độ lùi nhằm hỗ trợ người dùng xoay trở trong không gian hẹp. Danh sách tiện ích tiêu chuẩn gồm hệ thống phanh kết hợp, khóa thông minh kèm cảnh báo thất lạc chìa khóa, cổng sạc USB và khả năng kết nối điện thoại thông minh với chức năng Answer Back giúp tìm xe trong bãi đỗ.

Khả năng sạc cũng là một điểm đáng chú ý trên e-Access. Khi sử dụng bộ sạc nhanh, thời gian sạc đầy pin vào khoảng 2 giờ 12 phút. Trong khi đó, nếu sạc bằng bộ sạc gia đình tiêu chuẩn 11A, xe cần khoảng 6 giờ 42 phút để sạc từ 0–100%. Hệ thống pin được tích hợp tính năng chống sạc quá mức, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Bảng đồng hồ TFT hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, quãng đường, dung lượng pin và tầm hoạt động còn lại. Hệ thống kết nối thông minh còn hỗ trợ dẫn đường từng chặng và cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, những trang bị ngày càng phổ biến trên các mẫu xe máy điện thế hệ mới.

Về thông số hình thể, Suzuki e-Access có chiều cao yên 765 mm, thấp hơn phiên bản chạy xăng, trong khi khoảng sáng gầm đạt 165 mm, nhỉnh hơn 5 mm so với Access 125. Trọng lượng xe ở mức 122 kg, nặng hơn khoảng 20 kg so với bản động cơ đốt trong. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đơn phía sau, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau, hệ thống đèn LED toàn bộ và ba tùy chọn màu sơn hai tông.

Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá cạnh tranh cùng chính sách pin và hạ tầng sạc phù hợp, Suzuki e-Access hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe máy điện phổ thông. Đặc biệt, mẫu xe này có thể hấp dẫn nhóm khách hàng ưa chuộng thương hiệu Nhật Bản và đề cao trải nghiệm sử dụng đơn giản, ổn định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội của e-Access sẽ phụ thuộc lớn vào chiến lược giá, cách định vị sản phẩm và khả năng thích nghi của Suzuki trước các đối thủ đã sớm tạo dựng lợi thế tại thị trường Việt Nam.